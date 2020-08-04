Украина сообщила, что не планирует возобновлять покупку газа у России

Украинская государственная энергетическая компания Нафтогаз сообщила, что не возобновит закупки природного газа у России, приостановленные с конца 2015 года, пока Москва не предложит ей конкурентоспособные цены и условия.

Передает Рейтер.

Украина была одним из крупнейших потребителей российского природного газа, пока отношения между двумя странами не испортились в 2014 году, когда Москва аннексировала украинский Крым.

Киев приостановил покупку российского газа в ноябре 2015 года и увеличил закупки из Европы.

Украина приступила к реформированию рынка природного газа, включая отказ от государственного регулирования цен на газ для промышленных потребителей. Реформа является одним из условий для крайне необходимого финансирования от Международного валютного фонда.

“Реформа украинского газового рынка создала возможность для любого украинского или иностранного трейдера покупать газ из России, если цены и условия будут конкурентоспособными. Но до сих пор Россия не предлагала газ на этих условиях”, — говорится в сообщении главы Нафтогаза Андрея Коболева, направленном Рейтер по электронной почте.

“Украина никогда не вернется во времена коррумпированных энергетических сделок и энергетической зависимости от России, и они это знают”.

Ранее «Терминал» писал, что подписано меморандум про створення в Україні біржі природного газу.