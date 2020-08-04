Украина сообщила, что не планирует возобновлять покупку газа у России

Украинская государственная энергетическая компания Нафтогаз сообщила, что не возобновит закупки природного газа у России, приостановленные с конца 2015 года, пока Москва не предложит ей конкурентоспособные цены и условия.
Передает Рейтер.
Украина была одним из крупнейших потребителей российского природного газа, пока отношения между двумя странами не испортились в 2014 году, когда Москва аннексировала украинский Крым.
Киев приостановил покупку российского газа в ноябре 2015 года и увеличил закупки из Европы.
“Реформа украинского газового рынка создала возможность для любого украинского или иностранного трейдера покупать газ из России, если цены и условия будут конкурентоспособными. Но до сих пор Россия не предлагала газ на этих условиях”, — говорится в сообщении главы Нафтогаза Андрея Коболева, направленном Рейтер по электронной почте.
“Украина никогда не вернется во времена коррумпированных энергетических сделок и энергетической зависимости от России, и они это знают”.
Ранее «Терминал» писал, что подписано меморандум про створення в Україні біржі природного газу.