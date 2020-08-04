«Укргазвидобування» взяло 52 млн євро у ЄБРР під державні гарантії

Обновлено: Август 04, 2020. Тэги: , ,

«Укргазвидобування» взяло 52 млн євро у ЄБРР під державні гарантії

«Європейський банк реконструкції й розвитку (ЄБРР) надасть АТ “Укргазвидобування” кредит EUR 51,85 млн, які будуть спрямовані на утримання видобутку українського газу і підвищення енергоефективності.

Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

«Група «Нафтогаз» та Міністерство фінансів України уклали кредитну угоду з найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україну — Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). АТ «Укргазвидобування», отримає від ЄБРР 51,9 млн євро для заходів зі зменшення залежності України від імпортних енергоресурсів», — йдеться у повідомленні.

Відзначається, що кредит гарантований державою Україна. Вартість державної гарантії становить 1% від суми обраного і непогашеного кредиту.

«Залучені кошти «Укргазвидобування» спрямує на оновлення свого парку верстатів з капітального ремонту газових свердловин для робіт на глибинах понад 5 км та впровадження енергоефективної технології зі зменшення споживання енергоресурсів на Локачинському промислі (Волинська область)», — повідомила пресслужба.

Закупівлі з обох проєктів будуть здійснюватися на тендерній платформі ЄБРР, відповідно до закону про державні закупівлі і принципах, а також правил закупівель банку для проєктів в державному секторі.

Нагадаємо, АТ «Укргазвидобування» входить до державної групи «Нафтогаз».

УГВ, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 № 867 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», до 1 серпня 2020 року щомісяця здійснює продає природний газ власного видобутку «Нафтогазу» для формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій та ТКЕ.

«Термінал» писав, АТ «Укргазвидобування» за січень 2020 року спрямувало до місцевих бюджетів, на території яких компанія здійснює видобуток вуглеводнів, 81,9 млн грн рентних платежів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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