Уряд погодив зміну голови СхідГЗК

Кабінет міністрів погодив призначення виконувачем обов’язків генерального директора ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (СхідГЗК) Антона Бендика.



Про це повідомила пресслужба уряду.

«Погодитися з пропозицією Мiнiстерства енергетики щодо призначення Бендика Антона Миколайовича виконуючим обов’язки генерального директора державного підприємства “Схiдний гiрничо-­збагачувальний комбінатˮ, — йдеться у повідомленні.

З 2008 року ДП СхідГЗК очолював Олександр Сорокін, він працював на комбінаті з 1986 року.

Східний гірничо-збагачувальний комбінат — єдине підприємство в Україні з видобутку урановмісної руди, заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець під час наради з колективом підприємства. Серед проблем, з якими стикнулося підприємство: заборгованість із заробітної плати, заборгованість за енергоносії й загроза відключення електроенергії.

ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” видобуває уранову руду, що використовується для виробництва ядерного палива для українських атомних станцій. ДП розташоване поблизу міста Жовті Води Дніпропетровської області.

«Термінал» писав, Міністерство енергетики не уповноважене втручатися у ліцензування “СхідГЗК”.