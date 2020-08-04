Уряд погодив зміну голови СхідГЗК

Обновлено: Август 04, 2020. Тэги: ,

Уряд погодив зміну голови СхідГЗК

Кабінет міністрів погодив призначення виконувачем обов’язків генерального директора ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (СхідГЗК) Антона Бендика.

Про це повідомила пресслужба уряду.

«Погодитися з пропозицією Мiнiстерства енергетики щодо призначення Бендика Антона Миколайовича виконуючим обов’язки генерального директора державного підприємства “Схiдний гiрничо-­збагачувальний комбінатˮ, — йдеться у повідомленні.

З 2008 року ДП СхідГЗК очолював Олександр Сорокін, він працював на комбінаті з 1986 року.

Східний гірничо-збагачувальний комбінат — єдине підприємство в Україні з видобутку урановмісної руди, заявила в.о. міністра енергетики  Ольга Буславець під час наради з колективом підприємства. Серед проблем, з якими стикнулося підприємство: заборгованість із заробітної плати, заборгованість за енергоносії й загроза відключення електроенергії.

ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” видобуває уранову руду, що використовується для виробництва ядерного палива для українських атомних станцій. ДП розташоване поблизу міста Жовті Води Дніпропетровської області.

«Термінал» писав, Міністерство енергетики не уповноважене втручатися у ліцензування “СхідГЗК”.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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