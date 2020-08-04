ЄБРР надасть АТ “Укргазвидобування” кредит в EUR 51,85 млн

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надасть АТ “Укргазвидобування” (УГВ) кредит EUR 51,85 млн, які будуть спрямовані на утримання видобутку українського газу і підвищення енергоефективності.

Про це повідомляється в пресрелізі НАК.

“Кредитну угоду ЄБРР уклав з групою “Нафтогаз” і міністерством фінансів України. Кредит надається двома траншами – EUR 36,4 млн і EUR 15,45 млн. Термін погашення першого траншу становить 9 років, другого – 15 років. Ефективна процентна ставка – близько 2,5% річних (при поточній ситуації на міжнародному міжбанківському ринку)”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що кредит гарантований державою Україна. Вартість державної гарантії становить 1% від суми обраного і непогашеного кредиту.

Залучені кошти УГВ направить на оновлення свого парку верстатів капітального ремонту свердловин (КРС) для робіт на глибинах понад 5 км і на впровадження енергоефективної технології зі зменшення споживання енергоресурсів на Локачинському промислі в Волинській області.

Закупівлі з обох проектів будуть здійснюватися на тендерній платформі ЄБРР, відповідно до Закону України про державні закупівлі і принципах, а також правил закупівель банку для проектів в державному секторі.