ЄБРР надасть АТ “Укргазвидобування” кредит в EUR 51,85 млн

Обновлено: Август 04, 2020. Тэги: , , , ,

ЄБРР надасть АТ “Укргазвидобування” кредит в EUR 51,85 млн

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надасть АТ “Укргазвидобування” (УГВ) кредит EUR 51,85 млн, які будуть спрямовані на утримання видобутку українського газу і підвищення енергоефективності.

Про це повідомляється в пресрелізі НАК.

“Кредитну угоду ЄБРР уклав з групою “Нафтогаз” і міністерством фінансів України. Кредит надається двома траншами – EUR 36,4 млн і EUR 15,45 млн. Термін погашення першого траншу становить 9 років, другого – 15 років. Ефективна процентна ставка – близько 2,5% річних (при поточній ситуації на міжнародному міжбанківському ринку)”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що кредит гарантований державою Україна. Вартість державної гарантії становить 1% від суми обраного і непогашеного кредиту.

Залучені кошти УГВ направить на оновлення свого парку верстатів капітального ремонту свердловин (КРС) для робіт на глибинах понад 5 км і на впровадження енергоефективної технології зі зменшення споживання енергоресурсів на Локачинському промислі в Волинській області.

Закупівлі з обох проектів будуть здійснюватися на тендерній платформі ЄБРР, відповідно до Закону України про державні закупівлі і принципах, а також правил закупівель банку для проектів в державному секторі.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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