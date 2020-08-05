2020-08-05: Цены на нефть незначительно снижаются

Цены на нефть снижаются, несмотря на данные Американского института нефти (API) о резком снижении запасов в США.

Опасения, связанные с тем, что темпы роста мировой добычи нефти будут превышать спрос, остаются при сохранении высокой заболеваемости COVID-19 в мире, пишет «Investing.com».

Тем временем, серия взрывов в Бейруте вызвала новую волну тревог относительно ситуации на Ближнем Востоке, что ограничивает снижение нефтяного рынка в среду.

Согласно докладу API, опубликованному 4 августа, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8,59 млн баррелей.

Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах за минувшую неделю будут обнародованы в среду в 17:30 мск. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, бензина — на 1,3 млн баррелей, а также рост запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей.

Нефтяному рынку будет трудно удержать рост, с учетом начавшегося 1 августа второго этапа сделки стран ОПЕК+, предполагающего частичное восстановление добычи нефти — на 2 млн баррелей в сутки, пишет Bloomberg. Накануне появилась информация о том, что саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco (SE: ), вероятно, отложит публикацию сентябрьских цен на нефть.

«Рынок вряд ли сможет укрепиться в ближайшие месяц-два», — говорит аналитик по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group Ltd Дэниел Хайнс. Тот факт, что Saudi Aramco откладывает публикацию цен, показывает, что «страна хотела бы составить более четкое представление о потребительском спросе» на нефть, отмечает Хайнс.

Стоимость октябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 мск в среду составляет $44,38 за баррель, что на $0,05 (0,11%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,28 (0,6%).

Фьючерсы на на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,11 (0,26%) — до $41,59 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,69 (1,7%).