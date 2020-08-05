2020-08-05: Днепропетровская область снижает цены на бензины, на фоне общего повышения

5 августа 2020г розничные цены на автомобильное топливо в регионах колебались разнонаправленно. Наибольший темп понижения цены наблюдался в Днепропетровской области в сегменте ДТ.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Днепропетровская область заняла 9-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ продается в Черниговской (21,67 грн/л), Сумской (21,79 грн/л) и Винницкой (22,21 грн/л), областях.

Понижение средней розничной цены на ДТ в Днепропетровской области за день составило 0,09 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 22,55 грн/л.

Динамика средних розничных цен на ДТ в Днепропетровской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0,09 грн ниже максимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 4 августа и составляла 22,55 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться ДТ водители региона могли на заправках таких брендов:

ВостокГаз (18.65)

PRIME (19.8)

БРСМ-Нафта (21.08)

Авиас (21.0)

UPG (21.0)

Авиас Плюс (21.0)

Укрнафта (21.0)

ANP (21.0)

Sentosa Oil (21.0)

SUN OIL (21.49)

Розничные цены на ДТ на заправках Днепропетровской области колебались в диапазоне от минимальных 18,5 грн/л до максимальных 28 грн/л.