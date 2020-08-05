2020-08-05: В мелком опте цены на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ незначительно растут

05 августа 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось повышение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.55% (10 коп/л) до 18.71 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.28% (5 коп/л) до 19.57 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.14% (2 коп/л) до 17.49 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|18.71
|0.55
|0.38
|7.45
|Бензин А-95 евро
|19.57
|0.28
|-0.31
|6.53
|Дизельное топливо евро
|17.49
|0.14
|-0.39
|5.24
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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