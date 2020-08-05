Гарантований покупець сплатив за електроенергію понад 1 млрд грн

Обновлено: Август 05, 2020. Тэги: , ,

Гарантований покупець сплатив за електроенергію понад 1 млрд грн

Державне підприємство «Гарантований покупець» продовжує розрахунки за придбану електричну енергію.

Про це пише пресслужба ГарПока.

Так, минулого тижня виробникам електроенергії здійснили виплати на загальну суму, що перевищує 1,05 млрд гривень.Зокрема, понад 762 млн грн підприємство сплатило виробникам електроенергії з відновлюваних джерел. Кошти перераховані за товарну продукцію березня. Рівень розрахунів за вказаний період ≈ 47%.

Крім того, здійснена оплата на користь ДП НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго». За електроенергію, придбану з метою забезпечення потреб побутових споживачів, Гарантований покупець сплатив атомній та гідрогенерації 263 млн грн і 26 млн грн відповідно.

Нагадаємо, що Гарантований покупець проводить розрахунки з виробниками електроенергії пропорційно – в рівних частинах відповідно до обсягів відпущеної електричної енергії.

Читайте в «Терміналі» ще, ДП «Гарантований покупець»  2 липня на аукціоні з продажу електроенергії за двосторонніми договорами вдалося реалізувати 42,672 тис. МВт-год базового навантаження, або 36,2% від запропонованого обсягу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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