Гарантований покупець сплатив за електроенергію понад 1 млрд грн

Державне підприємство «Гарантований покупець» продовжує розрахунки за придбану електричну енергію.

Про це пише пресслужба ГарПока.

Так, минулого тижня виробникам електроенергії здійснили виплати на загальну суму, що перевищує 1,05 млрд гривень.Зокрема, понад 762 млн грн підприємство сплатило виробникам електроенергії з відновлюваних джерел. Кошти перераховані за товарну продукцію березня. Рівень розрахунів за вказаний період ≈ 47%.

Крім того, здійснена оплата на користь ДП НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго». За електроенергію, придбану з метою забезпечення потреб побутових споживачів, Гарантований покупець сплатив атомній та гідрогенерації 263 млн грн і 26 млн грн відповідно.

Нагадаємо, що Гарантований покупець проводить розрахунки з виробниками електроенергії пропорційно – в рівних частинах відповідно до обсягів відпущеної електричної енергії.

Читайте в «Терміналі» ще, ДП «Гарантований покупець» 2 липня на аукціоні з продажу електроенергії за двосторонніми договорами вдалося реалізувати 42,672 тис. МВт-год базового навантаження, або 36,2% від запропонованого обсягу.

