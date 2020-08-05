ГК «Нафтогаз України» встановила серпневу ціну на газ для побутових клієнтів

Обновлено: Август 05, 2020. Тэги: ,

ГК «Нафтогаз України» встановила серпневу ціну на газ для побутових клієнтів

Серпнева ціна на природний газ для побутових клієнтів ГК «Нафтогаз України» становить 3,24 грн/куб.м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки) в рамках тарифу «Місячний». Ціна газу зросла на 0,27 грн/куб.м через те, що ринок входить у сезон високих цін, який зазвичай настає з наближенням опалювального періоду.

Повідомляє  ГК «Нафтогаз».

З завершенням дії режиму ПСО компанія публікуватиме ціни в рамках тарифу «Місячний» на початку місяця споживання.

Тариф «Місячний» — перший тариф, який компанія пропонує своїм клієнтам. Наразі, всі діючі побутові клієнти компанії автоматично переведені на цей тариф. Він передбачає пост-оплату за спожитий газ. Також компанія звертає увагу на можливість зекономити 1% від загального рахунку за газ, якщо клієнт сплачуватиме за спожитий ресурс до 15 числа місяця, наступного за місяцем споживання через особистий кабінет my.gas.ua та чат-бот GASUA.

Вже скоро компанія запропонує своїм клієнтам нові тарифні плани та інші пропозиції.

Раніше «Термінал» писав, що ГПК «Нафтогаз Украины» купила на УЭБ электроэнергию для экспорта в Беларусь.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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