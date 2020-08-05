ГК «Нафтогаз України» встановила серпневу ціну на газ для побутових клієнтів

Серпнева ціна на природний газ для побутових клієнтів ГК «Нафтогаз України» становить 3,24 грн/куб.м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки) в рамках тарифу «Місячний». Ціна газу зросла на 0,27 грн/куб.м через те, що ринок входить у сезон високих цін, який зазвичай настає з наближенням опалювального періоду.

Повідомляє ГК «Нафтогаз».

З завершенням дії режиму ПСО компанія публікуватиме ціни в рамках тарифу «Місячний» на початку місяця споживання.

Тариф «Місячний» — перший тариф, який компанія пропонує своїм клієнтам. Наразі, всі діючі побутові клієнти компанії автоматично переведені на цей тариф. Він передбачає пост-оплату за спожитий газ. Також компанія звертає увагу на можливість зекономити 1% від загального рахунку за газ, якщо клієнт сплачуватиме за спожитий ресурс до 15 числа місяця, наступного за місяцем споживання через особистий кабінет my.gas.ua та чат-бот GASUA.

Вже скоро компанія запропонує своїм клієнтам нові тарифні плани та інші пропозиції.

Раніше «Термінал» писав, що ГПК «Нафтогаз Украины» купила на УЭБ электроэнергию для экспорта в Беларусь.