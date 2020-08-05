Нафтогаз щодоби втрачає мільйон кубометрів газу через карантин

Обновлено: Август 05, 2020. Тэги: ,

Нафтогаз щодоби втрачає мільйон кубометрів газу через карантин

Укргазвидобування, що входить до Групи Нафтогаз, не може розпочати буріння 11-ти нових свердловин через відсутність офіційних погоджень з боку держави, необхідних для виконання виробничих планів компанії в умовах пандемії коронавірусу.

З цієї причини щодоби Укргазвидобування потенційно втрачає близько 1 млн куб. м газу та недоотримує прибуток, який є джерелом для сплати податків і дивідендів до бюджету України, пише пресслужба компанії.

Зокрема, в межах проведення оцінки впливу на довкілля (ОВД) Укргазвидобування виконало всі передбачені законодавством дії. Так, ще у лютому-березні 2020 року компанія підготувала всі необхідні документи в межах розпочатих процедур ОВД і передала їх на розгляд уповноважених органів.

Утім, враховуючи ситуацію, спричинену коронавірусом, а також недосконалість чинного законодавства у сфері проведення ОВД, впродовж кількох місяців компанія не може отримати відповідних висновків, які би дозволяли розпочати роботи на низці нових об’єктів.

Наприкінці червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3438, який мав врегульовувати ситуацію. Із прийняттям і підписанням документу мала би поновитися заблокована з початку карантину процедура оцінки впливу на довкілля.

Але на практиці, відповідно до нового закону, Укргазвидобування вимушене повторно подавати оголошення про початок громадських обговорень в межах раніше підготовлених і оприлюднених звітів з ОВД, що призведе до суттєвого збільшення строків відтермінування початку робіт. Отримання висновків вимагатиме ще принаймні 75 днів.

Таким чином, з урахуванням уже втраченого часу, сумарні потенційні втрати газу компанії через неможливість розпочати буріння сягнуть до 200 млн куб. м.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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