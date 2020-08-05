Нафтогаз щодоби втрачає мільйон кубометрів газу через карантин

Укргазвидобування, що входить до Групи Нафтогаз, не може розпочати буріння 11-ти нових свердловин через відсутність офіційних погоджень з боку держави, необхідних для виконання виробничих планів компанії в умовах пандемії коронавірусу.

З цієї причини щодоби Укргазвидобування потенційно втрачає близько 1 млн куб. м газу та недоотримує прибуток, який є джерелом для сплати податків і дивідендів до бюджету України, пише пресслужба компанії.

Зокрема, в межах проведення оцінки впливу на довкілля (ОВД) Укргазвидобування виконало всі передбачені законодавством дії. Так, ще у лютому-березні 2020 року компанія підготувала всі необхідні документи в межах розпочатих процедур ОВД і передала їх на розгляд уповноважених органів.

Утім, враховуючи ситуацію, спричинену коронавірусом, а також недосконалість чинного законодавства у сфері проведення ОВД, впродовж кількох місяців компанія не може отримати відповідних висновків, які би дозволяли розпочати роботи на низці нових об’єктів.

Наприкінці червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3438, який мав врегульовувати ситуацію. Із прийняттям і підписанням документу мала би поновитися заблокована з початку карантину процедура оцінки впливу на довкілля.

Але на практиці, відповідно до нового закону, Укргазвидобування вимушене повторно подавати оголошення про початок громадських обговорень в межах раніше підготовлених і оприлюднених звітів з ОВД, що призведе до суттєвого збільшення строків відтермінування початку робіт. Отримання висновків вимагатиме ще принаймні 75 днів.

Таким чином, з урахуванням уже втраченого часу, сумарні потенційні втрати газу компанії через неможливість розпочати буріння сягнуть до 200 млн куб. м.