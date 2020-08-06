2020-08-06: На АЗС не значительно росли цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 06 августа 2020 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного выросла на 0.1% (1.0 коп/л) до 21.90 грн/л, бензина А-95 евро — немного выросла на 0.1% (2.0 коп/л) до 23.56 грн/л. Дизельное топливо евро немного подорожало на 0.1% (2.0 коп/л) до 22.90 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 06 августа 2020 г. подорожал на 0.12% (1.0 коп/л) до 11.81 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 50.1%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 21.90 16.50 0.07 0.45 Бензин А-95 евро 23.56 17.50 0.08 0.20 Дизельное топливо Евро 22.90 17.50 0.08 0.21 Сжиженный газ 11.81 10.15 0.12 0.94

Для справки:

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

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