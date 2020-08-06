2020-08-06: Нефть незначительно дорожает

Обновлено: Август 06, 2020. Тэги: , , , , ,

2020-08-06: Нефть незначительно дорожает

Цены на нефть эталонных марок незначительно меняются сегодня после роста до 5-месячных максимумов днем ранее вслед за публикацией данных Минэнерго США о снижении запасов в стране.

Об этом пишет «Investing.com».

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:37 мск составила $45,36 за баррель, что на $0,19 (0,42%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,74 (1,7%).

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,06 (0,14%), до $42,25 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,49 (1,2%).

Оба контракта вчера достигли максимальных отметок с 6 марта.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 31 июля, снизились на 7,373 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США.

Запасы бензина выросли на 419 тыс. баррелей, дистиллятов — на 1,592 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 532 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что данные покажут снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, бензина — на 1,3 млн баррелей, а также рост запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей.

Согласно докладу API, опубликованному 4 августа, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8,59 млн баррелей.

Продолжающийся рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире вызывает опасения, что темпы роста мировой добычи нефти будут превышать спрос, с учетом начавшегося 1 августа второго этапа сделки стран ОПЕК+, предполагающего частичное восстановление добычи нефти — на 2 млн баррелей в сутки.

Некоторые наблюдатели рынка предупреждают, что оптимистичные ожидания, которые нашли свое отражение в нефтяном ралли, могут быть преждевременными.

«Хотя опасения по поводу слабого спроса из-за коронавируса начинают отходить на второй план в настоящее время, мы полагаем, что оптимизм, проявляемый участниками нефтяного рынка и самими ценами на нефть, является чрезмерным, — отмечает сырьевой аналитик Commerzbank (DE:CBKG) Юджин Вайнберг, мнение которого приводит MarketWatch. — Преждевременное увеличение добычи ОПЕК и тот факт, что спрос остается относительно слабым, выступают против какого-либо дальнейшего роста цен».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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