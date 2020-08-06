Центренерго: Збільшення дотацій нерентабельним держшахтам – шлях в нікуди

Виконуючий обов’язки гендиректора ПАТ “Центренерго” Олександр Корчинський підтримує ідею передачі перспективних державних шахт компанії з наступною побудовою роботи зі зниженн собівартості видобутого ними вугілля.

Про це він повідомив в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Така пропозиція звучала і раніше. На нараді у президента в середині червня я озвучував її і вона була підтримана. Наскільки я знаю, зараз Фонд держмайна працює над цією пропозицією, щоб концептуально її викласти, наділити в юридичну правильну форму і почати реалізовувати», – розповів він.

Корчинський нагадав, що на сьогодні державні шахти є дотаційними, а у деяких з них собівартість видобутку вугілля доходить навіть до 7,5-8 тис. грн/тонна при відпускних цінах 1,95 тис. грн/тонна. При цьому навіть така відпускна ціна не дозволяє “Центренерго” прибутково працювати, оскільки собівартість виробництва електроенергії на вугіллі держшахт становить 1,65 грн/кВт-год, а ціна її реалізації на ринку на добу вперед доходила до 1,2 грн/кВт-год .

“Неефективна робота шахт – це проблема “Центренерго”. Треба провести оцінку їх роботи, подивитися які там затверджені запаси, які реально залишилися, на яких глибинах видобувається, уточнити, яка може бути собівартість видобутку. Якщо там є запаси, тоді є про що говорити. якщо запасів майже не залишилося, якщо шахтарі, як вони самі кажуть, працюють на “молотках”, і виживають, добуваючи незрозуміло що, то це точно шлях в нікуди. Цей клубок не можна продовжувати намотувати, щороку збільшуючи дотації”, – підкреслив він.

Глава “Центренерго” зазначив, що зараз частина держшахт недоукомплектовані персоналом, оскільки в період простою частина шахтарів перейшли на роботу в інші сфери.

“Треба доукомплектувати ті шахти, які перспективні, і забезпечити шахтарів житлом. Так, цей процес досить складний, але і він вирішується, а шахтарі, я впевнений, переїдуть з одного селища в інше, якщо їм скажуть, що там є робота за фахом. Наступний момент. На якихось шахтах є хороше або середнє обладнання, на якихось воно погане. На перспективних шахтах треба доукомплектувати обладнання, і битися за зниження собівартості, щоб воно була прийнятним”, – додав Корчинський.

За його словами, варіант об’єднання генкомпанії з шахтами не повинен привести до зниження інтересу інвесторів до компанії для її подальшої приватизації.

“Потрібно ретельно вивчити запаси і перспективи. Якщо, наприклад, залишити в роботі 15 або 20 з 33 шахт, змусити їх економічно ефективно працювати, то така структура буде цілком привабливою. Якщо хтось прийде без своєї сировини, то йому особливо це буде цікаво”, – пояснив глава” Центренерго “.

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