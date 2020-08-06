Енергоатом та Укргідроенерго отримали змогу продавати більше електроенергії за вигідними умовами, — постанова Уряду

Уряд схвалив постанову «Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії».
Інформує Міненерго.
Частку електроенергії, яку НАЕК «Енергоатом» продаватиме за механізмом ПСО, зменшили з 80% до 50-55%. Для «Укргідроенерго» цю частку зменшено з 35% до 30%. Відповідно, збільшується частка електроенергії, яку компанії зможуть продавати за двосторонніми договорами та на інших сегментах ринку на конкурентних умовах. Це дозволить покращити фінансову ситуацію зазначених державних підприємств, а також ДП «Гарантований покупець».
Раніше «Термінал» писав, що Енергоатому вдалося сплатити борги перед Укренерго.