Мінприроди розроблятиме новий Кодекс про надра

Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України у співпраці з фахівцями Проєкту ЄС розпочато роботу над новою редакцією Кодексу про надра.

Реєстрація законопроекту у Верховній Раді запланована вже до кінця цього року, пише пресслужба Мінприроди.

“Чинні регуляторні акти у сфері надрокористування — морально застарілі, містять корупційні норми та де-факто не вирішують проблеми галузі. Завдання, яке поставив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський — прискорити розробку нового Кодексу про надра, який запустить перезавантаження сфери надрокористування. До цього процесу ми залучили широке коло експертів та бізнес-спільноти”, — заявив перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Богдан Боруховський.

Зазначимо, що розробка нового Кодексу про надра передбачена Указом Президента № 874/2019. Документ покликаний імплементувати Директиву ЄС № 94/22 та інше законодавство Європейського Союзу на виконання Угоди про Асоціацію.

Для розробки Кодексу було поновлено діяльність робочої групи при Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України як органу, відповідального за формування державної політики галузі.

До розробки Кодексу долучилась команда проєкту “Новий кодекс України про надра”, що фінансується Європейським Союзом та впроваджується Консорціумом у складі експертів Projekt-Consult (Німеччина), MinPol (Австрія) та Офісу ефективного регулювання BRDO (Україна).

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