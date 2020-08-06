Мінприроди розроблятиме новий Кодекс про надра

Обновлено: Август 06, 2020. Тэги: , ,

Мінприроди розроблятиме новий Кодекс про надра

Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України у співпраці з фахівцями Проєкту ЄС розпочато роботу над новою редакцією Кодексу про надра.

Реєстрація законопроекту у Верховній Раді запланована вже до кінця цього року, пише пресслужба Мінприроди.

“Чинні регуляторні акти у сфері надрокористування — морально застарілі, містять корупційні норми та де-факто не вирішують проблеми галузі. Завдання, яке поставив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський — прискорити розробку нового Кодексу про надра, який запустить перезавантаження сфери надрокористування. До цього процесу ми залучили широке коло експертів та бізнес-спільноти”, —  заявив перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Богдан Боруховський.

Зазначимо, що розробка нового Кодексу про надра передбачена Указом Президента № 874/2019. Документ покликаний імплементувати Директиву ЄС № 94/22 та інше законодавство Європейського Союзу на виконання Угоди про Асоціацію.

Для розробки Кодексу було поновлено діяльність робочої групи при Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України як органу, відповідального за формування державної політики галузі.

До розробки Кодексу долучилась команда проєкту “Новий кодекс України про надра”, що фінансується Європейським Союзом та впроваджується Консорціумом у складі експертів Projekt-Consult (Німеччина), MinPol (Австрія) та Офісу ефективного регулювання BRDO (Україна).

Читайте в «Терміналі», кабмін вніс зміни у процес підготовки та проведення аукціонів з отримання спеціальних дозволів на користування надрами.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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