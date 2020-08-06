Опалювальний сезон на Миколаївщині під загрозою

Борги Миколаївоблтеплоенерго ставлять під загрозу теплопостачання Миколаївської області у наступному опалювальному сезоні.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

Рішення суду щодо стягнення 65,2 млн грн боргу з Миколаївоблтеплоенерго ухвалене рік тому. Суд чотири рази подовжував для підприємства термін сплати боргу.

Останнє відтермінування виконання рішення суду спливло 30 червня 2020 року і лише 10 липня 2020 року наказ Господарського суду Миколаївської області від 08.10.2019 №915/459/19 (про стягнення з Миколаївоблтеплоенерго на користь Нафтогазу відповідних коштів) було надіслано на виконання до Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України. 29 липня 2020 року державним виконавцем накладено арешт на грошові кошти боржника.

Нафтогаз закликає Миколаївоблтеплоенерго виконати рішення суду відповідно до вимог українського законодавства і не робити мешканців області заручниками проблемної ситуації.

Пресслужба Нафтогазу пише , що до 2016 року підприємство зразково та стовідсотково розраховувалося за газ. Проте в 2016 році накопичився 1 млн грн боргу, в 2017 — 6 млн грн, в 2018 — 87,3 млн грн, в 2019 році — 83,4 млн грн. Наразі борг Миколаївоблтеплоенерго за спожитий газ складає 177,3 млн грн, а разом зі штрафними санкціями — 201 млн грн.