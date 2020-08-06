Опалювальний сезон на Миколаївщині під загрозою

Обновлено: Август 06, 2020. Тэги: , , ,

Опалювальний сезон на Миколаївщині під загрозою

Борги Миколаївоблтеплоенерго ставлять під загрозу теплопостачання Миколаївської області у наступному опалювальному сезоні.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

Рішення суду щодо стягнення 65,2 млн грн боргу з Миколаївоблтеплоенерго ухвалене рік тому. Суд чотири рази подовжував для підприємства термін сплати боргу.

Останнє відтермінування виконання рішення суду спливло 30 червня 2020 року і лише 10 липня 2020 року наказ Господарського суду Миколаївської області від 08.10.2019 №915/459/19 (про стягнення з Миколаївоблтеплоенерго на користь Нафтогазу відповідних коштів) було надіслано на виконання до Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України. 29 липня 2020 року державним виконавцем накладено арешт на грошові кошти боржника.

Нафтогаз закликає Миколаївоблтеплоенерго виконати рішення суду відповідно до вимог українського законодавства і не робити мешканців області заручниками проблемної ситуації.

Пресслужба Нафтогазу пише , що до 2016 року підприємство зразково та стовідсотково розраховувалося за газ. Проте в 2016 році накопичився 1 млн грн боргу, в 2017 — 6 млн грн, в 2018 — 87,3 млн грн, в 2019 році — 83,4 млн грн. Наразі борг Миколаївоблтеплоенерго за спожитий газ складає 177,3 млн грн, а разом зі штрафними санкціями — 201 млн грн.

Автор:

(Всего статей: 8880)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: