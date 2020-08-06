Прем’єр-міністр Польщі назвав Nord Stream 2 «платою Путіну за зброю»

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький взяв участь в онлайн-розмові, зорганізованій американським аналітичним центром Atlantic Council.

Про це він сказав в інтерв’ю Польському радіо.

Кажучи про трансатлантичні відносини, польський прем’єр-міністр заявив: «усі бачимо, що ми на межі нової ери, і необхідно зміцнити наші відносини».

Відповідаючи на це запитання, польський прем’єр-міністр зазначив, що у партії Право і справедливість є «різні голоси» та «різні крила».

«Я би не сказав, що існує різка антинімецька риторика. Є питання, яких ми не любимо і про це говоримо, наприклад Nord Stream. На наш погляд, це розплата європейськими грошима за зброю для Путіна», – сказав польський прем’єр-міністр Матеуш Моравєцький.

«Термінал» писав, польський антимонопольний регулятор оштрафував «Газпром» за небажання співпрацювати на $ 57 млн.