РГК провела первые в Украине испытания водорода в газораспределительной системе

В Украине состоялись первые испытания водорода в газораспределительной системе. Их провела Региональная Газовая Компания.

Передает РБК-Украина.

Региональная Газовая Компания 6 августа 2020 года начала практическую часть программы испытаний по использованию водорода в действующих газораспределительных сетях. Первый эксперимент проведен на полигоне в Черняхове с учетом перспектив EU Hydrogen Strategy, с которой взаимодействует РГК.

Для испытаний водородом газовая система полигона в Черняхове была реконструирована специалистами АО «Житомиргаз» таким образом, чтобы по составу оборудования, подборке материалов и степени их износа она стала моделью действующей газораспределительной системы.

В процессе эксперимента системы полигона были прокачаны инертным газом, а затем заполнены водородом, концентрация которого была доведена до 99%.

Ранее «Терминал» писал, что Нафтогаз рассматривает возможность использовать украинскую ГТС для хранения водорода.