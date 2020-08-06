Сергій Олексієнко залишив посаду генерального директора АТ «Укртрансгаз» з 05 серпня 2020 року.
Інформує Укртрансгаз у Фейсбуці.
З 06 серпня 2020 року Сергій Перелома тимчасово здійснює повноваження генерального директора АТ «Укртрансгаз».
Сергій Олексієнко ввійшов до складу правління Укртрансгазу в березні 2017 року та відповідав за управління фінансами. З березня 2019 року він очолив Компанію.
За час його керівництва в Укртрансгазі відбулася низка перетворень, що суттєво вплинула на газовий ринок не лише України, а й ЄС.
Серед ключових:
– трансформація системи управління фінансами компанії
— завершення анбандлінгу Оператора ГТС України
— повне погашення заборгованості перед постачальниками та учасниками ринку транспортування газу
Сьогодні українські ПСГ, якими керує Укртрансгаз, стали одним з надійних стовпів газового ринку Європи. Іноземні трейдери вже зберігають у нас понад 5 млрд куб. м газу.
А рівень наповнення українських підземок цього року має стати найвищим за роки незалежності України.
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