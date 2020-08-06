Транзит газу склав 30 млрд кубометрів за 7 місяців 2020 року

За 7 місяців 2020 року Оператор ГТС України протранзитував 29,8 млрд куб. м газу відповідно до нової транзитної угоди. Це на 44% менше, ніж за цей самий період минулого року (53,2 млрд куб. м).

Повідомляє Оператор ГТС України.

З початку року Газпром повністю розраховується за весь обсяг заброньованих потужностей, з яких використовує лише 79%. Зі свого боку ОГТСУ виконує всі добові заявки й надалі забезпечуватиме безперебійність транспортування газу до європейських країн.

У західному напрямку було протранзитовано 27,7 млрд куб. м газу (-39%). Зокрема, у Польщу – 2,2 млрд куб. м, Словаччину – 20,4 млрд куб. м, Угорщину – 5,1 млрд куб. м.

Слід зазначити, що в липні 2020 року під час щорічної двотижневої зупинки на планові ремонтні роботи газогону «Північний потік», яким по дну Балтійського моря транспортується газ з РФ до ЄС, Газпром не збільшував обсяги транзиту українською ГТС , як це було в попередні роки у цей період.

У трансбалканському напрямку транзит склав 2,1 млрд куб. м (-73%). Із них 0,4 млрд куб. м – у Румунію та 1,7 млрд куб. м – у Молдову.

Падіння транзиту по південному маршруту ГТС України пов’язане з запуском у січні 2020 року «Турецького потоку», яким доправляється газ з Росії у Туреччину, а звідти в країни Балканського півострову.

Раніше «Термінал» писав, що Оператор ГТС скоротив строк ремонту ділянки газопроводу біля кордону Україна-Словаччина.