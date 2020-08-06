Транзит газу склав 30 млрд кубометрів за 7 місяців 2020 року

Обновлено: Август 06, 2020. Тэги: , ,

Транзит газу склав 30 млрд кубометрів за 7 місяців 2020 року

За 7 місяців 2020 року Оператор ГТС України протранзитував 29,8 млрд куб. м газу відповідно до нової транзитної угоди. Це на 44% менше, ніж за цей самий період минулого року (53,2 млрд куб. м).

Повідомляє Оператор ГТС України.

З початку року Газпром повністю розраховується за весь обсяг заброньованих потужностей, з яких використовує лише 79%. Зі свого боку ОГТСУ виконує всі добові заявки й надалі забезпечуватиме безперебійність транспортування газу до європейських країн.

У західному напрямку було протранзитовано 27,7 млрд куб. м газу (-39%). Зокрема, у Польщу – 2,2 млрд куб. м, Словаччину – 20,4 млрд куб. м, Угорщину – 5,1 млрд куб. м.

Слід зазначити, що в липні 2020 року під час щорічної двотижневої зупинки на планові ремонтні роботи газогону «Північний потік», яким по дну Балтійського моря транспортується газ з РФ до ЄС, Газпром не збільшував обсяги транзиту українською ГТС , як це було в попередні роки у цей період.

У трансбалканському напрямку транзит склав 2,1 млрд куб. м (-73%). Із них 0,4 млрд куб. м – у Румунію та 1,7 млрд куб. м – у Молдову.

Падіння транзиту по південному маршруту ГТС України пов’язане з  запуском у січні 2020 року «Турецького потоку», яким доправляється газ з Росії у Туреччину, а звідти в країни Балканського півострову.

Раніше «Термінал» писав, що Оператор ГТС скоротив строк ремонту ділянки газопроводу біля кордону Україна-Словаччина.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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