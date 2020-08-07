Дії влади вбивають інвестиційну привабливість «зеленої» енергетики – представник галузі

Обновлено: Август 07, 2020. Тэги: ,

Дії влади вбивають інвестиційну привабливість «зеленої» енергетики – представник галузі
Головною претензією до законодавства щодо «зеленої» енергетики в Україні є закладена у ньому можливість по ходу змінювати правила у цьому секторі.

Таку думку висловив голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олександр Козакевич на круглому столі в Укрінформі на тему: «Альтернативна енергетика в Україні: можливості для інвесторів та виробників».

«Є головна вимога до меморандуму і переговорів, які тривали рік, — що до кінця дії «зеленого» тарифу до нас жодних претензій бути не може. Будь-яка зміна умов провадження діяльності в цьому секторі не має впливати на фінансовий результат цих товариств. І в останню мить, при розгляді у Верховній Раді проголосували за поправку, яка дозволяє ці зміни. І судячи з реакції депутатів, нам слід очікувати ще якихось змін, які впливатимуть на фінансовий результат діяльності інвесторів», — зазначив Козакевич.

За його словами, це значно знижує інвестиційну привабливість зменшення тарифу для перших збудованих в Україні «зелених» електростанцій.

«Великим непорозумінням стало те, що перші станції, які були збудовані в Україні, потужність яких не перевищує 10 мегаватів із загальною потужністю близько 60 мегаватів по країні, до 1 серпня отримували найвищі «зелені» тарифи, бо мали великі капіталовкладення і повинні отримувати той високий «зелений» тариф. А їм урізали, згідно з меморандумом, спочатку до 53%, а потім законом трохи покращили до 47%. Це вбиває інвестиційну привабливість», — вважає Козакевич.

Крім того, на його думку, не відповідає здоровому глузду примусова реструктуризація галузі у вигляді зниження тарифів на «зелену» енергетику.

«Незрозуміло, як інвестор може погодитись на реструктуризацію, просто знизивши тарифи. Вимогою здорового глузду було б хоча б якесь продовження «зеленого» тарифу, щоб це виглядало як добровільна реструктуризація. Ми погоджуємося зараз знизити тариф, але дайте нам строк, на який продовжується цей «зелений» тариф», — наголосив Козакевич.

Також він вважає надто високою вартість позикового капіталу, який в Україні становить до 10%. Для порівняння, у Німеччині з її високим рівнем «зеленої» енергетики — лише 1,5%.

Читайте в «Терміналі» ще, НКРЕКП ухвалила рішення про зниження «зеленого» тарифу на електроенергію.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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