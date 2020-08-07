Саудиты разорвали нефтяное перемирие с Россией

Нефтяное перемирие, заключенное Саудовской Аравией с Россией в апреле под давлением администрации Дональда Трампа, не продержалось и полугода.

Об этом пишет Bloomberg.

Начиная с сентября государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramcо вернется к политике скидок на европейском рынке, где десятилетиями хозяйничали российские поставщики.

Партии легкой саудовской нефти станут дешевле для европейских покупателей на 2,5-2,8 доллара.

В Северо-Западной Европе самый массовый сорт Saudi Aramco Arab Light, сходный по характеристикам с российской Urals, будет продаваться на 2,5 доллара дешевле, чем в августе. Скидка к цене Brent составит 1,8 доллара за баррель против премии в 70 центов в предыдущем месяце.

Цены на нефть Arab Extra Light снизятся на 2,8 доллара, скидка к Brent составит 1,3 доллара.

Для покупателей в Средиземноморье сверхлегкая нефть сорта Arab Extra Light станет дешевле на 2,5 доллара и будет стоить на 60 центов ниже Brent.

Для азиатских клиентов саудовская нефть подешевеет по всей линейке сортов. Цена Arab Super Light снизится на 60 центов, Arab Extra Light — на 50 центов, Arab Light — на 30 центов. Эти марки будут продаваться с премией в 2,05, 0,7 и 0,9 доллара к бенчмарку Oman/Dubai соответственно.

Тяжелые сорта Arab Medium и Arab Heavy подешевеют на 30 центов.