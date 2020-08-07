Якість газу у липні була вищою за стандарт

Обновлено: Август 07, 2020. Тэги: ,

Якість газу у липні була вищою за стандарт

Середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України у липні 2020 року, становить 8 227 ккал/м3 (при нормі стандарту 7 600 ккал/м3).

Передає Оператор ГТС України.

Інформація надходить з 53 вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій, які розташовані в різних точках України на ключових вузлах газотранспортної системи та атестовані згідно з вимогами чинного законодавства.

Паспорти та теплота згоряння. Зведення по областях України:
№ пп Паспорти фізико-хімічних показників природного газу Середньозважена теплота згоряння нижча (ТЗН), ккал/м3 Середньозважена теплота згоряння вища (ТЗВ), ккал/м3
1 Вінницька 8 247 9 133
2 Волинська 8 189 9 076
3 Дніпропетровська 8 255 9 150
4 Донецька 8 321 9 219
5 Житомирська 8 262 9 145
6 Закарпатська 8 220 9 112
7 Запорізька 8 244 9 138
8 Івано-Франківська 8 384 9 283
9 Київська 8 222 9 104
10 Кіровоградська 8 122 9 004
11 Луганська 8 217 9 099
12 Львівська 8 045 8 921
13 Миколаївська 8 201 9 088
14 Одеська 8 241 9 136
15 Полтавська 8 031 8 900
16 Рівненська 8 193 9 076
17 Сумська 8 297 9 186
18 Тернопільська 8 251 9 139
19 Харківська 8 327 9 218
20 Херсонська 8 228 9 118
21 Хмельницька 8 247 9 130
22 Черкаська 8 236 9 127
23 Чернівецька 8 274 9 167
24 Чернігівська 8 199 9 080

 

Читайте у «Терміналі»: транзит газу склав 30 млрд кубометрів за 7 місяців 2020 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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