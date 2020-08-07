Якість газу у липні була вищою за стандарт

Середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України у липні 2020 року, становить 8 227 ккал/м3 (при нормі стандарту 7 600 ккал/м3).
Передає Оператор ГТС України.
Інформація надходить з 53 вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій, які розташовані в різних точках України на ключових вузлах газотранспортної системи та атестовані згідно з вимогами чинного законодавства.
|Паспорти та теплота згоряння. Зведення по областях України:
|№ пп
|Паспорти фізико-хімічних показників природного газу
|Середньозважена теплота згоряння нижча (ТЗН), ккал/м3
|Середньозважена теплота згоряння вища (ТЗВ), ккал/м3
|1
|Вінницька
|8 247
|9 133
|2
|Волинська
|8 189
|9 076
|3
|Дніпропетровська
|8 255
|9 150
|4
|Донецька
|8 321
|9 219
|5
|Житомирська
|8 262
|9 145
|6
|Закарпатська
|8 220
|9 112
|7
|Запорізька
|8 244
|9 138
|8
|Івано-Франківська
|8 384
|9 283
|9
|Київська
|8 222
|9 104
|10
|Кіровоградська
|8 122
|9 004
|11
|Луганська
|8 217
|9 099
|12
|Львівська
|8 045
|8 921
|13
|Миколаївська
|8 201
|9 088
|14
|Одеська
|8 241
|9 136
|15
|Полтавська
|8 031
|8 900
|16
|Рівненська
|8 193
|9 076
|17
|Сумська
|8 297
|9 186
|18
|Тернопільська
|8 251
|9 139
|19
|Харківська
|8 327
|9 218
|20
|Херсонська
|8 228
|9 118
|21
|Хмельницька
|8 247
|9 130
|22
|Черкаська
|8 236
|9 127
|23
|Чернівецька
|8 274
|9 167
|24
|Чернігівська
|8 199
|9 080
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