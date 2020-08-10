Энергоатом продал на УЭБ 45,6 тыс. МВТ-ч электроэнергии по краткосрочным двусторонним договорам

Обновлено: Август 10, 2020. Тэги: , , ,

Энергоатом продал на УЭБ 45,6 тыс. МВТ-ч электроэнергии по краткосрочным двусторонним договорам

Обособленное подразделение Энергоатом-Трейдинг на аукционе по краткосрочным двусторонним договорам, проводившемся на Украинской энергетической бирже 7 августа, продал 45,6 тыс. МВТ-ч э/э базовой нагрузки, что составляет менее 10% предложенного объема (484,8 тыс. МВт-ч.).

Передает Энергореформа со ссылкой на Фейсбук Энергоатом-Трейдинг.

По цене 1200 грн/МВт-ч продано 960 МВт-ч, по цене 1195,84 грн/МВт-ч продано 44,6 тыс. МВт-ч. Стартовая цена в обоих случаях составляла 1500 грн/МВт-ч, период поставки соответственно – 12-31 августа 2020 года и 1-30 сентября 2020 года.

Согласно информации УЭБ, покупателями электроэнергии «Энергоатома» стали ООО «Днипросталь-Энерго», ООО «Газ-Ойл Групп», ООО «Электро Прайм», ООО «Пивдень Энерго Сбыт».

Общая сумма продажи составила 54,8 млн грн.

Ранее «Терминал» писал, что ГПК «Нафтогаз Украины» купила на УЭБ электроэнергию для экспорта в Беларусь.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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