Энергоатом продал на УЭБ 45,6 тыс. МВТ-ч электроэнергии по краткосрочным двусторонним договорам

Обособленное подразделение Энергоатом-Трейдинг на аукционе по краткосрочным двусторонним договорам, проводившемся на Украинской энергетической бирже 7 августа, продал 45,6 тыс. МВТ-ч э/э базовой нагрузки, что составляет менее 10% предложенного объема (484,8 тыс. МВт-ч.).

Передает Энергореформа со ссылкой на Фейсбук Энергоатом-Трейдинг.

По цене 1200 грн/МВт-ч продано 960 МВт-ч, по цене 1195,84 грн/МВт-ч продано 44,6 тыс. МВт-ч. Стартовая цена в обоих случаях составляла 1500 грн/МВт-ч, период поставки соответственно – 12-31 августа 2020 года и 1-30 сентября 2020 года.

Согласно информации УЭБ, покупателями электроэнергии «Энергоатома» стали ООО «Днипросталь-Энерго», ООО «Газ-Ойл Групп», ООО «Электро Прайм», ООО «Пивдень Энерго Сбыт».

Общая сумма продажи составила 54,8 млн грн.

Ранее «Терминал» писал, что ГПК «Нафтогаз Украины» купила на УЭБ электроэнергию для экспорта в Беларусь.