Нефть дорожает после снижения цен в пятницу

Сегодня нефтяные цены растут в ходе торгов на фоне подписания президентом США Дональдом Трампом указов для продления ряда мер поддержки экономики в обход Конгресса после того, как Белый дом и демократы не сумели достичь соглашения по поводу нового пакета стимулирующих мер.

Пишет Investing.

Стоимость октябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 14:10 по Киеву в составила $44,77 за баррель, что на $0,37 (0,83%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,69 (1,5%), до $44,4 за баррель.

Фьючерсы на на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились в цене на $0,51 (1,24%) — до $41,73 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,73 (1,7%), до $41,22 за баррель.

Ранее «Терминал» писал, что цены на нефть поднялись на пятимесячный пик благодаря резкому падению запасов в США.