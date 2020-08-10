У Держенергонагляді створено Координаційну раду з питань основної діяльності

7 серпня 2020 року відбулось перше організаційне засідання Координаційної ради з основних питань діяльності Державної інспекції енергетичного нагляду України (далі – Координаційна рада). Відповідний наказ від 06 серпня 2020 року № 124 підписав т.в.о. Голови Держенергонагляду Роман Боднар.
Інформує Держенергонагляд.
Координаційна рада є консультативно-дорадчим органом, який має на меті сприяти постійному удосконаленню державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання.
До складу дорадчого органу увійшли керівники самостійних структурних підрозділів центрального апарату Держенергонагляду.
«Нагальним завданням на сьогодні є приведення нормативно-правових актів до норм чинного законодавства. Тому детальний аналіз вже діючих підзаконних актів, скасування тих, що втратили актуальність та внесення змін до інших – мають надати відомству правові інструменти для здійснення заходів нагляду (контролю) з метою забезпечення якісного, безпечного і безперебійного електро- та теплопостачання», – наголосив Роман Боднар, урочисто відкриваючи перше засідання Координаційної ради.
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