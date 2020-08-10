У Держенергонагляді створено Координаційну раду з питань основної діяльності

Обновлено: Август 10, 2020. Тэги:

У Держенергонагляді створено Координаційну раду з питань основної діяльності

7 серпня 2020 року відбулось перше організаційне засідання Координаційної ради з основних питань діяльності Державної інспекції енергетичного нагляду України (далі – Координаційна рада). Відповідний наказ від 06 серпня 2020 року № 124 підписав т.в.о. Голови Держенергонагляду Роман Боднар.

Інформує Держенергонагляд.

Координаційна рада є консультативно-дорадчим органом, який має на меті сприяти постійному удосконаленню державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання.

До складу дорадчого органу увійшли керівники самостійних структурних підрозділів центрального апарату Держенергонагляду.

«Нагальним завданням на сьогодні є приведення нормативно-правових актів до норм чинного законодавства. Тому детальний аналіз вже діючих підзаконних актів, скасування тих, що втратили актуальність та внесення змін до інших – мають надати відомству правові інструменти для здійснення заходів нагляду (контролю) з метою забезпечення якісного, безпечного і безперебійного електро- та теплопостачання», – наголосив Роман Боднар, урочисто відкриваючи перше засідання Координаційної ради.

Читайте у «Терміналі»: Держенергонагляд сприятиме інтеграції енергетичної інфраструктури України до європейської.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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