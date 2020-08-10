Укртранснафта у липні збільшила транзит нафти в Європу на чверть

Транзит нафти через територію України трубопровідним транспортом у липні 2020 року зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 27,1% – до 1,3 млн тонн.

Повідомляє Укртранснафта.

Окрім цього, минулого місяця Укртранснафта транспортувала понад 170 тис. тонн нафти на НПЗ України (на 15,3% менше порівняно з липнем минулого року).

З них компанія транспортувала на НПЗ 116,4 тис. тонн української нафти, 11,3 тис. тонн – азербайджанської та 42,3 тис. тонн американської.

Загальний обсяг транспортування нафти у липні 2020 року зріс порівняно з липнем минулого року на 20,3% — до 1,5 млн тонн.

Обсяг транспортованої нафти за результатами семи місяців 2020 року становить 8,8 млн тонн нафти, що на 11,6% більше порівняно з таким періодом у 2019 р.

Зокрема, обсяг транспортування нафти для НПЗ України у січні-липні цього року становить 1,5 млн тонн (на 14,5% більше, ніж за цей період у 2019 р.), а транзит – 7,4 млн тонн (збільшення на 11,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р.), з яких понад 400 тис. тонн нафти АТ «Укртранснафта» транспортувало на Мозирський НПЗ (Республіка Білорусь).

Раніше «Термінал» повідомляв, що Укртранснафта транспортувала більше азербайджанської нафти, ніж української.