2020-08-11: Цены на нефть колеблются

Котировки фьючерсов на выросли в ходе азиатских торгов во вторник.Об этом пишет «Investing.com»

На Нью-Йоркской товарной бирже с поставкой в сентябре торгуются по цене 42,23 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,69%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нашла поддержку на уровне 41,06 долл. и сопротивление — на 42,65 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,01% и торгуется на отметке 93,560 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на с поставкой в октябре вырос на 0,44%, достигнув отметки 45,19 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на