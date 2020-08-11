Енергоблок Запорізької АЕС виведено у плановий ремонт

Енергоблок №2 Запорізької АЕС (ЗАЕС) відключено від енергосистеми і виведено у середній планово-попереджувальний ремонт.
Про це повідомила пресслужба «Енергоатому».
Нині в роботі знаходяться 3 енергоблоки Запорізької АЕС: перший, третій та шостий. Сумарна потужність генераторів становить 2530 МВт. На енергоблоці №4 йде 103 доба планового капітального ремонту, на енергоблоці №5 – 118 доба планового середнього ремонту», — йдеться у повідомленні.
Радіаційний фон у районі розташування Запорізької АЕС і у санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) — 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.
«Термінал» писав, ДП «НАЕК «Енергоатом» призначило тимчасовим виконувачем обов’язків генерального директора Запорізької АЕС Юрія Кульбу.