Минулі два тижні на УЕБ було проведено 13 аукціонів, серед них 2 в межах ПСО, 5 на виконання ст. 66 ЗУ «Про ринок електричної енергії» та 6 у комерційних секціях.

Компанії-ініціатори пропонували як стандартні графіки продажу електроенергії, так і блочні позиції в обох торгових зонах, пише пресслужба УЕБ.

Енергоатом-Трейдинг ініціював 2 аукціонні сесії поза межами ПСО. Так, 30 липня було реалізовано 34,8 тис. Мвт-год. базового навантаження на експорт. Також 7 серпня компанією було сформовано 5 стартових позицій на аукціон з продажу базового навантаження та блочних позицій електроенергії. Реалізовано 960 Мвт-год. за ціною 1200 грн. з постачанням у серпні та 44,64 тис. Мвт-год. за ціною 1195,84 грн. з постачанням у вересні 2020 року. Було продано виключно електроенергію за графіком базового навантаження чотирьом компаніям-учасникам.

Гарантований покупець провів чергові торги з використанням коефіцієнтів 27 липня, на яких реалізував 95,6 тис. Мвт-год. електроенергії з коефіцієнтом 0,99 від ціни РДН. Також 28 липня успішно реалізувала пікове навантаження та пік неробочого дня Укргідроенерго. На території о. Бурштинський також був успішний продаж. Так, Дтек Західенерго у комерційних секціях за результатами двох аукціонів продав базове та пікове навантаження.

Таким чином, станом на 8 серпня ціна базового навантаження в ОЕС України складала 1196 грн., пікового – 1278 грн., пікового навантаження неробочого дня – 1206 грн. за Мвт-год. без ПДВ.

Читайте в «Терміналі» ще, безліч ініціаторів аукціонів використовували блочні позиції, як у комерційних секціях, так і відповідно до ст. 66 закону «Про ринок електричної енергії»