Минулі два тижні на УЕБ було проведено 13 аукціонів, серед них 2 в межах ПСО

Обновлено: Август 11, 2020. Тэги: , ,

Минулі два тижні на УЕБ було проведено 13 аукціонів, серед них 2 в межах ПСО

Минулі два тижні на УЕБ було проведено 13 аукціонів, серед них 2 в межах ПСО, 5 на виконання ст. 66 ЗУ «Про ринок електричної енергії» та 6 у комерційних секціях.

Компанії-ініціатори пропонували як стандартні графіки продажу електроенергії, так і блочні позиції в обох торгових зонах, пише пресслужба УЕБ.
Енергоатом-Трейдинг ініціював 2 аукціонні сесії поза межами ПСО. Так, 30 липня було реалізовано 34,8 тис. Мвт-год. базового навантаження на експорт. Також 7 серпня компанією було сформовано 5 стартових позицій на аукціон з продажу базового навантаження та блочних позицій електроенергії. Реалізовано 960 Мвт-год. за ціною 1200 грн. з постачанням у серпні та 44,64 тис. Мвт-год. за ціною 1195,84 грн. з постачанням у вересні 2020 року. Було продано виключно електроенергію за графіком базового навантаження чотирьом компаніям-учасникам.

Гарантований покупець провів чергові торги з використанням коефіцієнтів 27 липня, на яких реалізував 95,6 тис. Мвт-год. електроенергії з коефіцієнтом 0,99 від ціни РДН. Також 28 липня успішно реалізувала пікове навантаження та пік неробочого дня Укргідроенерго. На території о. Бурштинський також був успішний продаж. Так, Дтек Західенерго у комерційних секціях за результатами двох аукціонів продав базове та пікове навантаження.
Таким чином, станом на 8 серпня ціна базового навантаження в ОЕС України складала 1196 грн., пікового – 1278 грн., пікового навантаження неробочого дня – 1206 грн. за Мвт-год. без ПДВ.

 Читайте в «Терміналі» ще, безліч ініціаторів аукціонів використовували блочні позиції, як у комерційних секціях, так і відповідно до ст. 66 закону «Про ринок електричної енергії»

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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