У світі вперше зменшилася кількість вугільних електростанцій

Обновлено: Август 11, 2020. Тэги: , ,

У світі вперше зменшилася кількість вугільних електростанцій

У світі вперше припинилося зростання обсягу одержуваної з вугілля електроенергії. Зниження відбувається за рахунок Європи, при цьому Китай, навпаки, нарощує виробництво.

Про це пише Німецька хвиля.

Вперше протягом останніх десятиліть світове виробництво електроенергії з вугілля скоротилось у першій половині 2020 року. Про це йдеться в поширеній у понеділок, 3 серпня, доповіді екологічних організацій Global Coal Plant Trackers і Global Energy Monitor.

У перші 6 місяців 2020 року в експлуатацію введені вугільні електростанції загальним обсягом 18,3 гігавата. У той же період закриті електростанції об’ємом більш ніж 21 гігават. Світове скорочення виробництва електроенергії з вугілля відбувається, головним чином, за рахунок Європи, де в першому півріччі цей обсяг зменшився на 8,3 гігавата, а в другому буде зменшений на 6 гігават.

Однак і в Південно-Східній Азії введення в експлуатацію нових вугільних електростанцій сповільнюється і становить в цьому півріччі близько 70 відсотків від звичних значень останніх п’яти років. Виняток становить Китай, що нарощує введення в експлуатацію вугільних електростанцій. Екологи вважають ці електростанції відповідальними за 40 відсотків світових викидів CO2.

У Німеччині в липні ухвалено закон про відмову від використання бурого і кам’яного вугілля у виробництві електроенергії до 2038 року. На підтримку регіонів, економіка яких постраждає через відмову від вугілля, буде виділено в цілому 40 мільярдів євро

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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