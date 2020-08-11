У світі вперше зменшилася кількість вугільних електростанцій

У світі вперше припинилося зростання обсягу одержуваної з вугілля електроенергії. Зниження відбувається за рахунок Європи, при цьому Китай, навпаки, нарощує виробництво.

Про це пише Німецька хвиля.

Вперше протягом останніх десятиліть світове виробництво електроенергії з вугілля скоротилось у першій половині 2020 року. Про це йдеться в поширеній у понеділок, 3 серпня, доповіді екологічних організацій Global Coal Plant Trackers і Global Energy Monitor.

У перші 6 місяців 2020 року в експлуатацію введені вугільні електростанції загальним обсягом 18,3 гігавата. У той же період закриті електростанції об’ємом більш ніж 21 гігават. Світове скорочення виробництва електроенергії з вугілля відбувається, головним чином, за рахунок Європи, де в першому півріччі цей обсяг зменшився на 8,3 гігавата, а в другому буде зменшений на 6 гігават.

Однак і в Південно-Східній Азії введення в експлуатацію нових вугільних електростанцій сповільнюється і становить в цьому півріччі близько 70 відсотків від звичних значень останніх п’яти років. Виняток становить Китай, що нарощує введення в експлуатацію вугільних електростанцій. Екологи вважають ці електростанції відповідальними за 40 відсотків світових викидів CO2.

У Німеччині в липні ухвалено закон про відмову від використання бурого і кам’яного вугілля у виробництві електроенергії до 2038 року. На підтримку регіонів, економіка яких постраждає через відмову від вугілля, буде виділено в цілому 40 мільярдів євро