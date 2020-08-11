В «Киевтеплоэнерго» рассказали о ходе подготовки к зиме

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» в ходе подготовки к отопительному сезону 2020-2021 провело текущий ремонт оборудования 160 котельных из 183 (88%), которые обслуживает компания.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По информации предприятия, ремонтируют котлы, системы горения, насосы, газо- и теплопроводы, другое оборудование, с помощью которого генерируется тепло.

«За отопительный сезон районные и квартальные котельные суммарно производят 4 миллиона Гкал — это 40% общего объема производства тепла в Киеве», — говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня в текущий ремонт также выводят два крупных теплоисточника — РК «Виноградарь» и РК «Никольская Борщаговка». Отмечается, что в сумме эти котельные обслуживают более 750 жилых домов, 10 больничных учреждений, 58 детских садов и 33 школы. «В частности, на районной котельной «Никольская Борщаговка» установят средства учета электроэнергии на 4 основных вводах питания, заменят задвижку диаметром 400 мм. На районной котельной «Виноградарь» заменят 8 датчиков коррозии на трубопроводах, задвижку аварийной подпитки диаметром 100 мм, а также трубу подпитки диаметром 108 мм», — говорится в сообщении. В КГГА также сообщили, что текущий ремонт РК «Никольская Борщаговка» завершат 17 августа, а РК «Виноградарь» — 21 августа. Тогда же планируется возобновить горячее водоснабжение для клиентов.

Ранее «Терминал» писал, КП «Киевтеплоэнерго» с 2020 года присоединилось к международной ассоциации Euroheat & Power.



Сейчас «Киевтеплоэнерго» является единственным украинским теплоснабжающим предприятием в составе этой влиятельной организации, представляющей сектор централизованного теплоснабжения и охлаждения в Европе и за ее пределами.