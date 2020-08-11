В «Киевтеплоэнерго» рассказали о ходе подготовки к зиме

Обновлено: Август 11, 2020. Тэги: , ,

В «Киевтеплоэнерго» рассказали о ходе подготовки к зиме
Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» в ходе подготовки к отопительному сезону 2020-2021 провело текущий ремонт оборудования 160 котельных из 183 (88%), которые обслуживает компания.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По информации предприятия, ремонтируют котлы, системы горения, насосы, газо- и теплопроводы, другое оборудование, с помощью которого генерируется тепло.

«За отопительный сезон районные и квартальные котельные суммарно производят 4 миллиона Гкал — это 40% общего объема производства тепла в Киеве», — говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня в текущий ремонт также выводят два крупных теплоисточника — РК «Виноградарь» и РК «Никольская Борщаговка». Отмечается, что в сумме эти котельные обслуживают более 750 жилых домов, 10 больничных учреждений, 58 детских садов и 33 школы. «В частности, на районной котельной «Никольская Борщаговка» установят средства учета электроэнергии на 4 основных вводах питания, заменят задвижку диаметром 400 мм. На районной котельной «Виноградарь» заменят 8 датчиков коррозии на трубопроводах, задвижку аварийной подпитки диаметром 100 мм, а также трубу подпитки диаметром 108 мм», — говорится в сообщении. В КГГА также сообщили, что текущий ремонт РК «Никольская Борщаговка» завершат 17 августа, а РК «Виноградарь» — 21 августа. Тогда же планируется возобновить горячее водоснабжение для клиентов.

Ранее «Терминал» писал, КП «Киевтеплоэнерго» с 2020 года присоединилось к международной ассоциации Euroheat & Power.

Сейчас «Киевтеплоэнерго» является единственным украинским теплоснабжающим предприятием в составе этой влиятельной организации, представляющей сектор централизованного теплоснабжения и охлаждения в Европе и за ее пределами.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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