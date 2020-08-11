В уряді обговорили управління арештованими ТЕЦ братів Дубневичів

Львівській облдержадміністрації доручили вжити заходів для погашення заборгованості за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання і забезпечення своєчасної поточної оплати.

У Кабінеті Міністрів 10 серпня на нараді під головуванням міністра Кабміну Олега Немчінова обговорили проблемні питання щодо Новороздільської та Новояворської ТЕЦ з метою уникнення зриву опалювального періоду, про це повідомила пресслужба уряду.

«Викликає занепокоєння поточний стан речей управління активами, зокрема, лишаються невирішеними ключові питання, які є визначальними для ефективного управління арештованим майном, а саме: урегулювання відносин з НАК «Нафтогаз України» та АТ «Укртрансгаз», розмежування функцій виробництва, розподілу та постачання тепло-, електроенергії та затвердження рентабельних тарифів з урахуванням умов ведення господарської діяльності на ТЕЦ. Такі обставини ставлять реальну загрозу успішному проходженню осінньо-зимового періоду», — зазначив Немчінов.

У Кабміні нагадують, що у 2018 році НАБУ наклало арешт на єдині майнові комплекси двох ТЕЦ міст Новий Розділ та Новояворівськ Львівської області з метою припинення розкрадання пільгового природного газу НАК «Нафтогаз України» їх власниками, а також збереження майна для забезпечення подальшого відшкодування збитків у розмірі 2 млрд грн, завданих злочинами, які вчинені з використанням таких ТЕЦ.

«Відповідно до рішення слідчого судді та вимог законодавства України Активи передані для організації управління Арма задля ефективного управління, а також збереження та збільшення їх вартості. Попередній управитель здійснював управління активами неефективно, що призвело до зростання заборгованості за спожитий газ, не забезпечило затвердження рентабельних тарифів на теплову енергію для населення, не організовано належний облік та контроль відпущеної теплової енергії, збір коштів за споживачів тощо», — повідомила пресслужба.

За результатами наради Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів доручили звернутись до НАБУ, САП та ВАСУ з пропозицією вжити заходів щодо прискорення розгляду питань, пов’язаних із визначенням статусу Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ. Крім того, агентству доручили вжити заходів щодо ефективного управління майном, що перебуває в його управлінні.

Також Львівській облдержадміністрації за участю Новояворівської та Новороздільської міських рад доручили вжити заходів для погашення у повному обсязі всіма категоріями споживачів заборгованості за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання і забезпечення своєчасної поточної оплати.

Національній поліції доручили активізувати досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактом вчинення диверсійних дій невстановленими особами на Новороздільській та Новояворівській ТЕЦ.

У 2019 році у двох містах на Львівщині — Новому Роздолі та Новояворівську, стався зрив опалювального сезону. Тоді на теплоцентралях, які належали народним депутатам VIII скликання братам Богдану та Ярославу Дубневичам, виявили розкрадання газу на суму в 1,4 мільярда гривень. Після цього суд арештував ТЕЦ, майнові комплекси передали Агентству з розшуку та менеджменту активів АРМА, яке передало теплоцентралі в управління приватній столичній фірмі «Гарант Енерго М». Проте новий управитель не зміг налагодити теплопостачання, виникла заборгованість по зарплаті працівникам ТЕЦ, через що з підприємств масово звільнилися люди. Крім того, «Гарант Енерго М» заборгувало 380 мільйонів гривень за спожитий на ТЕЦ газ.

Пізніше було вирішено передати обидві ТЕЦ в управління дочірній компанії «Нафтогаз України» — «Нафтогаз Тепло».