АМКУ розслідує ряд справ щодо зловживань на енергетичних ринках

Голова Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська на брифінгу проінформувала про найбільш резонансні розслідування Антимонопольного комітету на енергетичних ринках.
Повідомляє АМКУ.
«На сьогодні ні на ринку газу, ні на ринку електроенергії досконалої конкуренції немає. Більше того, на цих ринках діють суб’єкти зі значною ринковою владою. Комітет завжди оперативно реагує на прояви недобросовісної поведінки таких компаній і у разі виявлення порушень вживає заходів», — зазначила Голова АМКУ.
Наразі Комітетом здійснюється розгляд справ на ринках природного газу:
- справи про ознаки зловживання НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» монопольним становищем на ринку природного газу шляхом встановлення завищених цін на природний газ;
- справи про ознаки зловживання 19 операторами газорозподільних мереж (Група РГК) монопольним становищем на ринку розподілу природного газу у вигляді надання переваг одній компанії – постачальнику лічильників природного газу;
- справи про ознаки зловживання ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» монопольним становищем на ринку транспортування природного газу шляхом неправомірної зміни маржинальних цін на природний газ, що призвело до ущемлення інтересів замовників послуг транспортування.
На завершальному етапі перебувають розслідування на ринках електричної енергії:
- справа про ознаки зловживання компанією ДТЕК на території Бурштинського енергоострова у вигляді встановлення завищених цін на електроенергію;
- справа про ознаки антиконкурентних узгоджених дій між тепловими електростанціями групи компаній ДТЕК, ПАТ «Донбасенерго», ПАТ «Центренерго» та окремих ТЕЦ з постачальниками вугілля при встановленні цін на енергетичне вугілля.
Раніше «Термінал» писав, що Нафтогаз оприлюднив умови продажу газу для поставок населенню.