Ассоциации газовиков просят регулятора отложить введение обязательной платы за нейтральность балансировки

Обновлено: Август 12, 2020. Тэги: , ,

Ассоциации газовиков просят регулятора отложить введение обязательной платы за нейтральность балансировки

Ассоциация газодобывающих компаний Украины совместно с Американской торговой палатой в Украине, Европейской Бизнес Ассоциацией, Ассоциацией «Газовые трейдеры Украины» и Ассоциацией недропользователи Украины обратились к НКРЭКУ с призывом отложить на год (до 1 октября 2021 года) введение обязательной платы за нейтральность балансировки и вместе с Оператором ГТС Украины, заказчиками услуг и профильными Ассоциациями усовершенствовать методику расчета и подходы в начислении этой платы.

Сообщает Ассоциация газодобывающих компаний Украины.

с марта 2020 года плата за нейтральность, согласно Кодексу ГТС, уже насчитывается газодобывающим компаниям и другим заказчикам услуг по транспортировке, но пока носит информативный характер. Однако уже с 1 октября эти начисления должны быть оплачены в обязательном порядке Оператору ГТС.

Участники рынка обеспокоены получением необоснованно высоких платежек за нейтральность балансировки, тенденцией к их ежемесячному росту и непонятной методикой расчета. К слову, за март-июнь ставка платы увеличилась почти в 4 раза и на сегодняшний день фактически равна размеру тарифа за услуги транспортировки.

Ранее «Терминал» писал, что НКРЭКУ повысила тарифы на закачку и хранение газа в украинских ПХГ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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