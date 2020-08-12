Ассоциации газовиков просят регулятора отложить введение обязательной платы за нейтральность балансировки

Ассоциация газодобывающих компаний Украины совместно с Американской торговой палатой в Украине, Европейской Бизнес Ассоциацией, Ассоциацией «Газовые трейдеры Украины» и Ассоциацией недропользователи Украины обратились к НКРЭКУ с призывом отложить на год (до 1 октября 2021 года) введение обязательной платы за нейтральность балансировки и вместе с Оператором ГТС Украины, заказчиками услуг и профильными Ассоциациями усовершенствовать методику расчета и подходы в начислении этой платы.

Сообщает Ассоциация газодобывающих компаний Украины.

с марта 2020 года плата за нейтральность, согласно Кодексу ГТС, уже насчитывается газодобывающим компаниям и другим заказчикам услуг по транспортировке, но пока носит информативный характер. Однако уже с 1 октября эти начисления должны быть оплачены в обязательном порядке Оператору ГТС.

Участники рынка обеспокоены получением необоснованно высоких платежек за нейтральность балансировки, тенденцией к их ежемесячному росту и непонятной методикой расчета. К слову, за март-июнь ставка платы увеличилась почти в 4 раза и на сегодняшний день фактически равна размеру тарифа за услуги транспортировки.

Ранее «Терминал» писал, что НКРЭКУ повысила тарифы на закачку и хранение газа в украинских ПХГ.