Нефть дорожает на данных API о снижении запасов в США

Сегодня нефтяные цены растут на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США за минувшую неделю.

Передает Investing.

Согласно данным API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 7 августа, сократились на 4,4 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов — на 2,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,1 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах сегодня в 17:30 мск.

Стоимость октябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 14:37 по Киеву составила $45,1 за баррель, что на $0,61 (1,37%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,49 (1,1%) — до $44,5 за баррель.

Фьючерсы на на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене также на $0,61 (1,47%) — до $42,22 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов снизилась на $0,33 (0,8%) — до $41,61 за баррель.

Ранее «Терминал» писал, что спрос на нефть в мире в 2020 году снизится до 90,7 млн б/с — ОПЕК.