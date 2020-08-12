Планы по добыче сланцевого газа в Польше провалились — PGNiG

Планы по добыче сланцевого газа в Польше пока стоит отложить.
Об этом сообщил глава энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский, пише OilPoint.
По его словам, в стране пока нет технологий, чтобы наладить широкую добычу, а американская технология Польше не подходит.
«Сланцевый газ в Польше не такой, как в США. Хорошо оправдавшая себя там технология не оправдала себя в Европе», — объяснил он.
Объем сланцевого газа в Польше превышает два триллиона кубометров, этого стране хватит на несколько десятков лет. В стране насчитывается около полусотни пробных скважин, однако широкомасштабная добыча невозможна из-за дороговизны технологии и отсутствия законодательной базы.
Ранее «Терминал» писал, Польша начала процесс объединения топливного концерна Orlen и нефтегазового концерна PGNIG и планирует завершить его через несколько месяцев.