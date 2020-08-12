У липні 2020 р. вперше за 6 років відновився експорт електроенергії в Білорусь

Обновлено: Август 12, 2020. Тэги: , , ,

У липні 2020 р. вперше за 6 років відновився експорт електроенергії в Білорусь

Експорт електроенергії в липні 2020 року становив 133 млн кВт·год, що на 30% більше, ніж у червні. Відзначимо, що 85,7% електроенергії в червні експортувалося до Польщі (114 млн кВт·год). Водночас, обсяги експорту в липні перевищили імпорт в 6,1 раза.

Повідомляє Укренерго.

Вперше з вересня 2014 року відновився експорт електроенергії до Білорусі. Даний показник за липень склав 12 млн кВт·год – 9% від всього обсягу експорту.

За вказаний період відновився експорт електроенергії до Румунії та Словаччини, який сумарно складає лише 1,9% від усього експорту. Експорт в енергосистеми Росії та Молдови в липні 2020 року не здійснювався.

Також для забезпечення операційної безпеки «острова Бурштинської ТЕС» у липні було обмежено експорт до Угорщини на 2,35 млн кВт·год, Словаччини — на 1,6 млн кВт·год та Румунії – 0,5 млн кВт·год.

Імпорт електроенергії в Україну у липні 2020 року склав 21,8 млн кВт-год, що на 15,4% більше, ніж у червні 2020 року. Весь імпорт за вказаний період, як і в червні, здійснювався лише в торгову зону «острів Бурштинської ТЕС», що працює синхронно з європейським енергооб’єднанням ENTSO-E. Частка імпорту склала 0,2% від всього виробництва електроенергії в Україні.

При цьому, імпорт електроенергії в торгову зону ОЕС України, синхронізовану з енергосистемами Росії, Білорусі та Молдови, у липні не здійснювався.

Раніше «Термінал» повідомляв, що Укренерго відновлює аукціони із розподілення пропускної спроможності за напрямками Україна – Росія та Україна – Білорусь.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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