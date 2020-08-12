У липні 2020 р. вперше за 6 років відновився експорт електроенергії в Білорусь

Експорт електроенергії в липні 2020 року становив 133 млн кВт·год, що на 30% більше, ніж у червні. Відзначимо, що 85,7% електроенергії в червні експортувалося до Польщі (114 млн кВт·год). Водночас, обсяги експорту в липні перевищили імпорт в 6,1 раза.

Повідомляє Укренерго.

Вперше з вересня 2014 року відновився експорт електроенергії до Білорусі. Даний показник за липень склав 12 млн кВт·год – 9% від всього обсягу експорту.

За вказаний період відновився експорт електроенергії до Румунії та Словаччини, який сумарно складає лише 1,9% від усього експорту. Експорт в енергосистеми Росії та Молдови в липні 2020 року не здійснювався.

Також для забезпечення операційної безпеки «острова Бурштинської ТЕС» у липні було обмежено експорт до Угорщини на 2,35 млн кВт·год, Словаччини — на 1,6 млн кВт·год та Румунії – 0,5 млн кВт·год.

Імпорт електроенергії в Україну у липні 2020 року склав 21,8 млн кВт-год, що на 15,4% більше, ніж у червні 2020 року. Весь імпорт за вказаний період, як і в червні, здійснювався лише в торгову зону «острів Бурштинської ТЕС», що працює синхронно з європейським енергооб’єднанням ENTSO-E. Частка імпорту склала 0,2% від всього виробництва електроенергії в Україні.

При цьому, імпорт електроенергії в торгову зону ОЕС України, синхронізовану з енергосистемами Росії, Білорусі та Молдови, у липні не здійснювався.

Раніше «Термінал» повідомляв, що Укренерго відновлює аукціони із розподілення пропускної спроможності за напрямками Україна – Росія та Україна – Білорусь.