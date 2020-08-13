2020-08-13: Мировые цены на нефть снизились

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в четверг утром в ходе торгов изменились в цене до 45,35 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,18%.

При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 42,62 доллара за баррель, потеряв 0,12%.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил «черный понедельник» — крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен — на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

А «Investing.vom» пишет, на Нью-Йоркской товарной бирже с поставкой в сентябре торгуются по цене 42,64 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,07%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нашла поддержку на уровне 41,06 долл. и сопротивление — на 42,94 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,21% и торгуется на отметке 93,210 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на с поставкой в октябре вырос на 0,09%, достигнув отметки 45,39 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на и составила 2,75 долл. за баррель.