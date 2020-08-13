Для постачальників природного газу скасували обов’язковий страховий запас на 2020 рік

Кабінет Міністрів встановив страховий запас для постачальників природного газу на рівні 0 відсотків від запланованих місячних обсягів поставки споживачам на наступний місяць.



Відповідну постанову «Про затвердження розміру страхового запасу природного газу на 2020 рік» було прийнято на засіданні уряду, пише пресслужба Міністерства.

Прийняття постанови сприятиме зменшенню фінансового навантаження на постачальників природного газу, що, в свою чергу, призведе до нормального функціонування вільного ринку природного газу.

Водночас це дозволить постачальникам використати кошти на придбання додаткового ресурсу природного газу для задоволення попиту внутрішніх споживачів.

Довідково

У ГТС України робота із природним газом, виконується у два сезони: весняно-літній (сезон закачування газу, протягом якого йде наповнення газосховищ ресурсом, тому в цей сезон недоцільно викачувати природний газ) та осінньо-зимовий (сезон викачування газу), в цей період недоцільно закачувати природний газ та заморожувати кошти постачальників природного газу.

На 11 серпня 2020 р. Україна збільшила обсяги газу в газосховищах до 23 млрд куб. м (для інформації на 31.10.2019 до 21,8 млрд куб. м, що на 4,8 млрд куб. м перевищує показник 2018 року на ту ж дату).