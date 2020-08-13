Для постачальників природного газу скасували обов’язковий страховий запас на 2020 рік

Обновлено: Август 13, 2020. Тэги: , ,

Для постачальників природного газу скасували обов’язковий страховий запас на 2020 рік

Кабінет Міністрів встановив страховий запас для постачальників природного газу на рівні 0 відсотків від запланованих місячних обсягів поставки споживачам на наступний місяць.

Відповідну постанову «Про затвердження розміру страхового запасу природного газу на 2020 рік» було прийнято на засіданні уряду, пише пресслужба Міністерства.

Прийняття постанови сприятиме зменшенню фінансового навантаження на постачальників природного газу, що, в свою чергу, призведе до нормального функціонування вільного ринку природного газу.

Водночас це дозволить постачальникам використати кошти на придбання додаткового ресурсу природного газу для задоволення попиту внутрішніх споживачів.
Довідково
У ГТС України робота із природним газом, виконується у два сезони: весняно-літній (сезон закачування газу, протягом якого йде наповнення газосховищ ресурсом, тому в цей сезон недоцільно викачувати природний газ) та осінньо-зимовий (сезон викачування газу), в цей період недоцільно закачувати природний газ та заморожувати кошти постачальників природного газу.
На 11 серпня 2020 р. Україна збільшила обсяги газу в газосховищах  до 23 млрд куб. м (для інформації на 31.10.2019 до 21,8 млрд куб. м, що  на 4,8 млрд куб. м перевищує показник 2018 року на ту ж дату).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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