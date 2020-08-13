Енергоатом та Укрзалізниця не будуть підлягати приватизації взагалі — міністр

Обновлено: Август 13, 2020. Тэги: , ,

Енергоатом та Укрзалізниця не будуть підлягати приватизації взагалі — міністр

 На черговому засіданні уряд ухвалив низку  важливих рішень, якими  запроваджуються європейські підходи до управління державним майном. Зокрема, було прийнято розпорядження про передачу  близько 200 державних підприємств Фонду Держмайна для подальшої приватизації.

Про це йдеться на сайті Мінрозвитку економіки.

До  переліку були включені непрофільні та неприбуткові активи, переважна більшість з яких не здійснює виробничої діяльності, потребує відновлення та інвестицій.

«В Україні близько 3000 державних підприємств. Переважна більшість з них  — це неприбуткові активи, які, на жаль, використовуються лише для різноманітних схем  і махінацій, в тому числі  і корупційних. Єдиний вихід це зупинити — передати такі підприємства в приватні руки. У результаті ми матимемо збереження та збільшення кількості робочих місць, сплату податків та притік інвестиції», — зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Міністр наголосив, що державні підприємства, які є стратегічно важливими для життєдіяльності суспільства, енергетичної незалежності та обороноздатності держави, не будуть підлягати приватизації.

“Важливі підприємства, які виконують стратегічні функції для держави, такі як, наприклад, Енергоатом, Укрзалізниця, не будуть підлягати приватизації взагалі”, — сказав міністр.

Раніше «Термінал» писав, у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства вважають, що приватизація «Центренерго» може відбутися у 2020-2021 роках.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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