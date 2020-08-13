Енергоатом та Укрзалізниця не будуть підлягати приватизації взагалі — міністр

На черговому засіданні уряд ухвалив низку важливих рішень, якими запроваджуються європейські підходи до управління державним майном. Зокрема, було прийнято розпорядження про передачу близько 200 державних підприємств Фонду Держмайна для подальшої приватизації.

Про це йдеться на сайті Мінрозвитку економіки.

До переліку були включені непрофільні та неприбуткові активи, переважна більшість з яких не здійснює виробничої діяльності, потребує відновлення та інвестицій.

«В Україні близько 3000 державних підприємств. Переважна більшість з них — це неприбуткові активи, які, на жаль, використовуються лише для різноманітних схем і махінацій, в тому числі і корупційних. Єдиний вихід це зупинити — передати такі підприємства в приватні руки. У результаті ми матимемо збереження та збільшення кількості робочих місць, сплату податків та притік інвестиції», — зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Міністр наголосив, що державні підприємства, які є стратегічно важливими для життєдіяльності суспільства, енергетичної незалежності та обороноздатності держави, не будуть підлягати приватизації.

“Важливі підприємства, які виконують стратегічні функції для держави, такі як, наприклад, Енергоатом, Укрзалізниця, не будуть підлягати приватизації взагалі”, — сказав міністр.

Раніше «Термінал» писав, у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства вважають, що приватизація «Центренерго» може відбутися у 2020-2021 роках.

