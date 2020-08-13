Проведення VII Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека і ефективність атомної енергетики» перенесено на наступний рік

Обновлено: Август 13, 2020. Тэги: , ,

Проведення VII Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека і ефективність атомної енергетики» перенесено на наступний рік

У зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та введенням протиепідемічних заходів на період карантину проведення VII Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека та ефективність атомної енергетики» переноситься на 2021 рік (орієнтовно — на червень).

Інформує Енергоатом.

Основні завдання конференції — обговорення стратегічних напрямків розвитку атомно-енергетичного комплексу України, перспективних шляхів вдосконалення ядерних технологій, підвищення ядерної та радіаційної безпеки, організації та планування ремонтного обслуговування і контролю роботи енергоблоків, ефективності їх експлуатації, вдосконалення та розвитку підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців/персоналу підприємств ядерної енергетики України.

Тематика конференції:

- стратегія розвитку атомно-енергетичного комплексу України у розрізі світових тенденцій;

- підвищення безпеки, надійності та ефективності експлуатації ЯЕУ;

- сучасні методи діагностики, технічного та ремонтного обслуговування обладнання ЯЕУ;

- управління старінням обладнання, продовження термінів експлуатації, зняття з експлуатації ЯЕУ;

- використання сучасних хімічних технологій на АЕС;

- поводження з радіоактивними відходами та ядерним паливом;

- підготовка спеціалістів/персоналу для ядерної енергетики України.

Організатори:

Державне підприємство «НАЕК «Енергоатом»

Одеський національний політехнічний університет

за сприяння

Національної академії наук України

Інформацію про точну дату проведення заходу буде своєчасно розміщено на сайтах ДП «НАЕК «Енергоатом» та ОНПУ.

Раніше «Термінал» писав, що Енергоатом та Укргідроенерго отримали змогу продавати більше електроенергії за вигідними умовами, — постанова Уряду.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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