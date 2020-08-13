Проведення VII Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека і ефективність атомної енергетики» перенесено на наступний рік

У зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та введенням протиепідемічних заходів на період карантину проведення VII Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека та ефективність атомної енергетики» переноситься на 2021 рік (орієнтовно — на червень).
Інформує Енергоатом.
Основні завдання конференції — обговорення стратегічних напрямків розвитку атомно-енергетичного комплексу України, перспективних шляхів вдосконалення ядерних технологій, підвищення ядерної та радіаційної безпеки, організації та планування ремонтного обслуговування і контролю роботи енергоблоків, ефективності їх експлуатації, вдосконалення та розвитку підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців/персоналу підприємств ядерної енергетики України.
Тематика конференції:
- стратегія розвитку атомно-енергетичного комплексу України у розрізі світових тенденцій;
- підвищення безпеки, надійності та ефективності експлуатації ЯЕУ;
- сучасні методи діагностики, технічного та ремонтного обслуговування обладнання ЯЕУ;
- управління старінням обладнання, продовження термінів експлуатації, зняття з експлуатації ЯЕУ;
- використання сучасних хімічних технологій на АЕС;
- поводження з радіоактивними відходами та ядерним паливом;
- підготовка спеціалістів/персоналу для ядерної енергетики України.
Організатори:
Державне підприємство «НАЕК «Енергоатом»
Одеський національний політехнічний університет
за сприяння
Національної академії наук України
Інформацію про точну дату проведення заходу буде своєчасно розміщено на сайтах ДП «НАЕК «Енергоатом» та ОНПУ.
Раніше «Термінал» писав, що Енергоатом та Укргідроенерго отримали змогу продавати більше електроенергії за вигідними умовами, — постанова Уряду.