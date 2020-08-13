Україна покриває 69% споживання природного газу власним ресурсом – Міненерго

Власний видобуток природного газу в Україні покриває споживання продукту на 69%.

Про це йдеться у звіті Міненерго за результатами проведення моніторингу безпеки постачання природного газу.

Так, в 2019 році в Україні видобули 20,74 млрд куб. м природного газу. При цьому споживання природного газу становило 29,98 млрд куб. м.

«За рахунок власного видобування природного газу споживання покривалося на 69%, тоді як у 2018 році – 65%», — йдеться у документі.

Імпорт природного газу Україною торік становив 14,2 млрд куб. м. Такий обсяг природного газу поставили Україні країни ЄС, найбільше — Словаччина (9,2 млрд куб. м.)

«Починаючи з грудня 2015 року основним джерелом надходження імпортованого природного газу до України є територія країн Європи», — додали у Міненерго.

Вказаний звіт Міненерго підготувало згідно з вимогами статті 29 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, статті 7 Закону України «Про ринок природного газу», а також Національного плану дій та Правил про безпеку постачання природного газу.

«Термінал» писав, кабінет Міністрів прийняв постанову «Про затвердження норм втрат нафтопродуктів під час їх приймання, зберігання, відпуску, перевантаження та транспортування».