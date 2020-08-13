Україна покриває 69% споживання природного газу власним ресурсом – Міненерго

Обновлено: Август 13, 2020. Тэги: , , ,

Україна покриває 69% споживання природного газу власним ресурсом – Міненерго

Власний видобуток природного газу в Україні покриває споживання продукту на 69%.

Про це йдеться у звіті Міненерго за результатами проведення моніторингу безпеки постачання природного газу.

Так, в 2019 році в Україні видобули 20,74 млрд куб. м природного газу. При цьому споживання природного газу становило 29,98 млрд куб. м.

«За рахунок власного видобування природного газу споживання покривалося на 69%, тоді як у 2018 році – 65%», — йдеться у документі.

Імпорт природного газу Україною торік становив 14,2 млрд куб. м. Такий обсяг природного газу поставили Україні країни ЄС, найбільше — Словаччина (9,2 млрд куб. м.)

«Починаючи з грудня 2015 року основним джерелом надходження імпортованого природного газу до України є територія країн Європи», — додали у Міненерго.

Вказаний звіт Міненерго підготувало згідно з вимогами статті 29 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, статті 7 Закону України «Про ринок природного газу», а також Національного плану дій та Правил про безпеку постачання природного газу.

«Термінал» писав, кабінет Міністрів прийняв постанову «Про затвердження норм втрат нафтопродуктів під час їх приймання, зберігання, відпуску, перевантаження та транспортування».

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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