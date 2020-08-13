В Україні створять Національну інфраструктуру геопросторових даних

На розгляд Кабінету міністрів найближчим часом буде подано проєкт постанови про порядок функціонування Національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД).

Це ще один крок до запуску відповідної системи, згідно з законом, що передбачає створення геокадастру і дасть змогу сформувати систему доступу українців до цих даних.

Про це повідомила пресслужба Держгеокадастру.

«Уже найближчим часом проєкт постанови «Про порядок функціонування НІГД буде поданий на розгляд Кабінету міністрів», — йдеться повідомленні.

Зазначається, що цим документом визначатимуться державні органи, які будуть відповідальними за створення та оновлення базових даних та метаданих у системі НІГД.

Як вказав голова Держгеокадастру Роман Лещенко, Національна система геопросторових даних — це ресурс, на якому в одному місці буде зібрано величезний обсяг інформації: від кадастрових даних та об’єктів нерухомого майна, до покладів корисних копалин та інфраструктурних об’єктів «Укрзалізниці» та «Укравтодору».

Як зазначається, оскільки закон «Про національну інфраструктуру геопросторових даних» набирає чинності вже 1 січня 2021 року, одним із ключових питань є визначення інформації, надання якої має бути забезпечене всіма утримувачами базових геопросторових даних, а також іншими зацікавленими сторонами.