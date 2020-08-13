В Україні створять Національну інфраструктуру геопросторових даних

Обновлено: Август 13, 2020. Тэги: ,

В Україні створять Національну інфраструктуру геопросторових даних

На розгляд Кабінету міністрів найближчим часом буде подано проєкт постанови про порядок функціонування Національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД).

Це ще один крок до запуску відповідної системи, згідно з законом, що передбачає створення геокадастру і дасть змогу сформувати систему доступу українців до цих даних.

Про це повідомила пресслужба Держгеокадастру.

«Уже найближчим часом проєкт постанови «Про порядок функціонування НІГД буде поданий на розгляд Кабінету міністрів», — йдеться повідомленні.
Зазначається, що цим документом визначатимуться державні органи, які будуть відповідальними за створення та оновлення базових даних та метаданих у системі НІГД.

Як вказав голова Держгеокадастру Роман Лещенко, Національна система геопросторових даних — це ресурс, на якому в одному місці буде зібрано величезний обсяг інформації: від кадастрових даних та об’єктів нерухомого майна, до покладів корисних копалин та інфраструктурних об’єктів «Укрзалізниці» та «Укравтодору».

Як зазначається, оскільки закон «Про національну інфраструктуру геопросторових даних» набирає чинності вже 1 січня 2021 року, одним із ключових питань є визначення інформації, надання якої має бути забезпечене всіма утримувачами базових геопросторових даних, а також іншими зацікавленими сторонами.

Автор:

(Всего статей: 17522)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: