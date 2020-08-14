2020-08-14: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в ходе торгов выросли в цене до 45,11 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,33%.

При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 42,36 доллара за баррель, прибавив 0,28%.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил «черный понедельник» — крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен — на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

По сообщению «Investing.com», 12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии. Конечное уменьшение добычи должно было составить 9,7 миллиона баррелей в сутки, соглашение вступило в силу с мая.

Котировки фьючерсов на снизились в ходе азиатской сессии в пятницу.

На Нью-Йоркской товарной бирже с поставкой в сентябре торгуются по цене 42,26 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 0,05%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нашла поддержку на уровне 41,17 долл. и сопротивление — на 42,94 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,04% и торгуется на отметке 93,278 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на с поставкой в октябре снизился на 0,11%, достигнув отметки 45,01 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на и составила 2,75 долл. за баррель.