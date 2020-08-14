2020-08-14: В мелком опте снижались цены на ДТ, а на бензины практически не изменились

14 августа 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро не изменилась и составляет 18.74 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного повысилась — на 0.0% (1 коп/л) до 19.61 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.18% (-3 коп/л) до 17.50 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|18.74
|0.01
|0.24
|4.88
|Бензин А-95 евро
|19.61
|0.05
|0.27
|4.13
|Дизельное топливо евро
|17.50
|-0.18
|-0.83
|5.15
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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