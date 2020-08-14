2020-08-14: В мелком опте снижались цены на ДТ, а на бензины практически не изменились

14 августа 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро не изменилась и составляет 18.74 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного повысилась — на 0.0% (1 коп/л) до 19.61 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.18% (-3 коп/л) до 17.50 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 18.74 0.01 0.24 4.88 Бензин А-95 евро 19.61 0.05 0.27 4.13 Дизельное топливо евро 17.50 -0.18 -0.83 5.15

Для справки:

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