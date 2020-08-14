2020-08-14: Хмельницкая область лидер недельного снижения цен на ДТ

На неделе с 8 по 15 августа 2020г розничные цены на автомобильное топливо практически не менялись во всех регионах, однако в Хмельницкой области в сегменте ДТ цены снизились на 9 коп.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Хмельницкая область заняла 10-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ продается в Черниговской (21,67 грн/л), Сумской (21,82 грн/л) и Винницкой (22,21 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на ДТ в Хмельницкой области за неделю составило 0,09 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 22,6 грн/л.

Динамика средних розничных цен на ДТ в Хмельницкой области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0,1 грн ниже максимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 28 июля и составляла 22,7 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться ДТ водители региона могли на заправках таких брендов:

Авантаж 7 (19.45)

PRIME (19.8)

Маркет (19.9)

Chipo (20.4)

ОЛАС (20.5)

БРСМ-Нафта (20.92)

Укрнафта (21.0)

ANP (21.0)

Авиас (21.0)

UPG (21.0)

Розничные цены на ДТ на заправках Хмельницкой области колебались в диапазоне от минимальных 19,49 грн/л. до максимальных 26,49 грн/л.