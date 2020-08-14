Міненерго: Ми переходимо до другого етапу впровадження Енергетичної стратегії

Співпраця промислових «гігантів» із вітчизняними генеруючими компаніями сприятиме побудові нової енергетичної інфраструктури в Україні.

На цьому наголосила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець під час робочого візиту у складі делегації прем’єр-міністра Дениса Шмигаля до АТ «Турбоатом» у Харкові.

«Ми переходимо до другого етапу впровадження Енергетичної стратегії України до 2035 року, який буде орієнтований на роботу в умовах нового ринкового середовища та фактичної інтеграції ОЕС України з енергосистемою Європи. Це суттєво вплине на вибір об’єктів для реконструкції або нового будівництва в енергетичній сфері. Одним з ключових завдань цього етапу є реалізація програми заміщення потужностей, що мають бути виведені з експлуатації, новою енергетичною інфраструктурою», — сказала в.о. міністра Ольга Буславець.

В.о. міністра наголосила на успішній співпраці генеруючих компанії із АТ «Турбоатом» та ДП «Завод «Електроважмаш», спрямованій на оновлення енергетичної інфраструктури.

«За час співробітництва НАЕК «Енергоатом» та «Турбоатом» вже було виконано низку робіт із заміни обладнання на Південноукраїнській АЕС та Запорізькій АЕС. В планах — заміна та модернізація обладнання на Запорізькій, Рівненській та Хмельницькій АЕС. Загальна сума за укладеними договорами перевищує 1,9 млрд грн», — повідомила очільниця Міненерго.

АТ «Турбоатом» — одне з найбільших підприємств світу з проектування та виробництва обладнання для електростанцій та іншого енергетичного обладнання.