Міненерго працює над імплементацією закону про зниження «зелених» тарифів

Обновлено: Август 14, 2020. Тэги: , ,

Міненерго працює над імплементацією закону про зниження «зелених» тарифів

Робота над імплементацією закону щодо удосконалення моделі підтримки виробників «зеленої» енергетики відбуватиметься за чотирма напрямками.

Про це сказав заступник міністра енергетики Юрій Бойко на засіданні робочої групи з питань імплементації закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» № 810-ІХ.

«За результатами засідання визначено коло питань з імплементації закону та виконання умов Меморандуму з інвесторами у відновлювану енергетику, а також вирішено сформувати робочі підгрупи за такими напрямками:

- підготовка до проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки;

- розроблення законопроекту про надання права виробникам з альтернативних джерел енергії виходити з балансуючої групи гарантованого покупця та продавати електричну енергію на ринку, отримуючи компенсацію різниці між розміром «зеленого» тарифу або аукціонної ціни та середньозваженою ціною на ринку «на добу наперед»;

- визначення оптимальних шляхів збалансування фінансового стану учасників ринку, на яких покладені спеціальні обов’язки із підтримки розвитку ВДЕ», — йдеться у повідомленні.

У Міненерго зауважили, що триває формування персонального складу робочих підгруп за визначеними напрямками, здійснюється збір необхідних інформаційно-аналітичних даних та опрацьовуються пропозиції стосовно шляхів імплементації Закону № 810-ІХ та виконання умов Меморандуму про порозуміння з учасниками ринку «зеленої» енергетики.

Читайте в «Терміналі«, прем’єр-міністр Денис Шмигаль переконаний у тому, що від підписання меморандуму між українською владою та виробниками електричної енергії з відновлювальних джерел (ВДЕ) щодо реструктуризації «зелених» тарифів виграє у першу чергу кінцевий споживач.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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