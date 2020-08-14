Міненерго працює над імплементацією закону про зниження «зелених» тарифів

Робота над імплементацією закону щодо удосконалення моделі підтримки виробників «зеленої» енергетики відбуватиметься за чотирма напрямками.

Про це сказав заступник міністра енергетики Юрій Бойко на засіданні робочої групи з питань імплементації закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» № 810-ІХ.

«За результатами засідання визначено коло питань з імплементації закону та виконання умов Меморандуму з інвесторами у відновлювану енергетику, а також вирішено сформувати робочі підгрупи за такими напрямками:

- підготовка до проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки;

- розроблення законопроекту про надання права виробникам з альтернативних джерел енергії виходити з балансуючої групи гарантованого покупця та продавати електричну енергію на ринку, отримуючи компенсацію різниці між розміром «зеленого» тарифу або аукціонної ціни та середньозваженою ціною на ринку «на добу наперед»;

- визначення оптимальних шляхів збалансування фінансового стану учасників ринку, на яких покладені спеціальні обов’язки із підтримки розвитку ВДЕ», — йдеться у повідомленні.

У Міненерго зауважили, що триває формування персонального складу робочих підгруп за визначеними напрямками, здійснюється збір необхідних інформаційно-аналітичних даних та опрацьовуються пропозиції стосовно шляхів імплементації Закону № 810-ІХ та виконання умов Меморандуму про порозуміння з учасниками ринку «зеленої» енергетики.

Читайте в «Терміналі«, прем’єр-міністр Денис Шмигаль переконаний у тому, що від підписання меморандуму між українською владою та виробниками електричної енергії з відновлювальних джерел (ВДЕ) щодо реструктуризації «зелених» тарифів виграє у першу чергу кінцевий споживач.