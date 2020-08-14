ОГТСУ став членом Європейського альянсу з чистого водню

Оператор ГТС України увійшов до новоствореного Європейського альянсу з чистого водню на ряду з іншими західними операторами ГТС.

Про це повідомила пресслужба оператора.

«Дуже важливо, що Оператор ГТС України починає свою участь у Альянсі разом із сімейством європейських операторів ГТС з самого початку. Це дає змогу вчасно і правильно долучитися до всіх можливостей, зокрема щодо обміну інформацією та налагодження партнерства вздовж всього ланцюга. Ми відчуваємо, що транспортування відновлювальних газів як всередині України, так і транзитом до ЄС, використовуючи потужності Оператора ГТС України, дозволить зробити істотний внесок в реалізацію «Зеленого курсу» ЄС та збереже за Україною статус надійного партнера в питаннях забезпечення енергетичної безпеки всього континенту», — зазначив Сергій Макогон, гендиректор ОГТСУ.

Членство у Альянсі передбачає залучення Оператора ГТС України до ключових стратегічних форумів, круглих столів та інших заходів щодо імплементації Водневої стратегії для кліматично нейтральної Європи за участі найвищих керівників профільних компаній та інституцій. Паралельно з цим, Європейська Комісія відслідковуватиме прогрес роботи Альянсу, склад учасників та дотримання балансу їхніх інтересів.

Зауважимо, що впровадження водневих технологій набуває актуальності у ЄС у зв’язку зі стрімким розвитком відновлювальної енергетики та реалізацією «Зеленої угоди», направленої на перехід до безвуглецевої економіки континенту до 2050 року.

«Попит на водень буде зростати. Воднева економіка, ймовірно, почнеться з локальних індустріальних кластерів, які в подальшому будуть масштабуватися і інтегруватися. Оператор ГТС України враховує це у власній стратегії та вже зараз починає вивчати технологічні, регуляторні та економічні аспекти транспортування відновлювальних газів (водню, біометану та синтетичного метану) магістральними газогонами. Саме з цією місією ми вступаємо в Водневий Альянс, щоб рухатись в майбутнє разом з європейськими колегами-операторами ГТС та реалізовувати пілотні проєкти», – додав Павел Станчак, заступник генерального директора з розвитку та трансформації ОГТСУ.

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