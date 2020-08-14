Рубрика | Украина

ОГТСУ став членом Європейського альянсу з чистого водню

Обновлено: Август 14, 2020. Тэги: , ,

ОГТСУ став членом Європейського альянсу з чистого водню

Оператор ГТС України увійшов до новоствореного Європейського альянсу з чистого водню на ряду з іншими західними операторами ГТС.

Про це повідомила пресслужба оператора.

«Дуже важливо, що Оператор ГТС України починає свою участь у Альянсі разом із сімейством європейських операторів ГТС з самого початку. Це дає змогу вчасно і правильно долучитися до всіх можливостей, зокрема щодо обміну інформацією та налагодження партнерства вздовж всього ланцюга. Ми відчуваємо, що транспортування відновлювальних газів як всередині України, так і транзитом до ЄС, використовуючи потужності Оператора ГТС України, дозволить зробити істотний внесок в реалізацію «Зеленого курсу» ЄС та збереже за Україною статус надійного партнера в питаннях забезпечення енергетичної безпеки всього континенту», — зазначив Сергій Макогон, гендиректор ОГТСУ.

Членство у Альянсі передбачає залучення Оператора ГТС України до ключових стратегічних форумів, круглих столів та інших заходів щодо імплементації Водневої стратегії для кліматично нейтральної Європи за участі найвищих керівників профільних компаній та інституцій. Паралельно з цим, Європейська Комісія відслідковуватиме прогрес роботи Альянсу, склад учасників та дотримання балансу їхніх інтересів.

Зауважимо, що впровадження водневих технологій набуває актуальності у ЄС у зв’язку зі стрімким розвитком відновлювальної енергетики та реалізацією «Зеленої угоди», направленої на перехід до безвуглецевої економіки континенту до 2050 року.

«Попит на водень буде зростати. Воднева економіка, ймовірно, почнеться з локальних індустріальних кластерів, які в подальшому будуть масштабуватися і інтегруватися. Оператор ГТС України враховує це у власній стратегії та вже зараз починає вивчати технологічні, регуляторні та економічні аспекти транспортування відновлювальних газів (водню, біометану та синтетичного метану) магістральними газогонами. Саме з цією місією ми вступаємо в Водневий Альянс, щоб рухатись в майбутнє разом з європейськими колегами-операторами ГТС та реалізовувати пілотні проєкти», – додав Павел Станчак, заступник генерального директора з розвитку та трансформації ОГТСУ.

Читайте в «Терміналі», Плачков: Ідея Міненерго будувати водневий завод — реальна.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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